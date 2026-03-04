Παύλος Μαρινάκης για Κύπρο και Μέση Ανατολή: «Για ακόμη μία φορά είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας»

Με αιχμή την αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο, αλλά και με αναφορές στις οικονομικές αντοχές της χώρας εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να περιγράψει, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ 100,3, το πλαίσιο των κυβερνητικών χειρισμών, μιλώντας για «σωστή πλευρά της ιστορίας» και για επιλογές που –όπως υποστήριξε– «δικαιώνονται κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες».

Ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι είναι θετικό πως, «μεταξύ σίγουρα της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης», διαμορφώνεται πολιτική σύμπνοια σε «μείζονος σημασίας επιλογές», όπως –όπως είπε– η «αυτονόητη στήριξη στην Κύπρο» μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποτύπωσε δύο συμπεράσματα από τις αποφάσεις των τελευταίων ημερών: «η χώρα μας για ακόμη μια φορά είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας» και η συνολικότερη στρατηγική σε εξωτερική πολιτική, άμυνα και ενεργειακή ατζέντα «δικαιώνεται».

Στην ίδια γραμμή, ο Παύλος Μαρινάκης υπενθύμισε τους εξοπλισμούς των τελευταίων ετών, κάνοντας λόγο για «ένα αμυντικό πρόγραμμα που όμοιό του δεν είχε ποτέ η χώρα», όπως και για την εμβάθυνση διμερών σχέσεων με Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ινδία. Προσέθεσε στα «στοιχεία που ψηλώνουν την Ελλάδα» την ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τις ενεργειακές συμφωνίες, υποστηρίζοντας ότι σε περιόδους αλλεπάλληλων κρίσεων αυτά λειτουργούν ως «θωράκιση».

«Δε θα αφήσουμε απροστάτευτη την κοινωνία απέναντι στην ακρίβεια»

Αναφερόμενος στην ανησυχία που υπάρχει για πιθανές ανατιμήσεις εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέστησε «ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση», λέγοντας ότι «δεν υπάρχει κάποιος λόγος να δημιουργηθούν ουρές» ούτε ως προς την «επάρκεια». Τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αφήσει την κοινωνία «απροστάτευτη» σε περίπτωση που εμφανιστούν «υπέρμετρες αυξήσεις», παραπέμποντας, ως παράδειγμα, στα μέτρα στήριξης που είχαν εφαρμοστεί στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση, αλλά και σε παρεμβάσεις στην αγορά.

Επέμεινε ότι η ανθεκτικότητα της οικονομίας, τα πλεονάσματα και η αύξηση των εσόδων «όχι από υπερφορολόγηση, αλλά από μειώσεις φόρων και ανάπτυξη», δίνουν στην κυβέρνηση –κατά την περιγραφή του– μεγαλύτερη δυνατότητα να ανταποκρίνεται σε έκτακτες ανάγκες. «Είμαστε τώρα εκεί; Όχι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο κίνδυνος δεν είναι «ανύπαρκτος» όταν η σύρραξη είναι «τόσο κοντά μας».

Στην εσωτερική πολιτική διάσταση, υποστήριξε ότι «δεν είναι ακρίβεια Μητσοτάκη», επιμένοντας πως ο πληθωρισμός καταγράφεται σε όλη την Ευρώπη, ενώ ως στόχο έθεσε «να ανεβαίνουν οι μισθοί με μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ανεβαίνουν οι τιμές». Παρέπεμψε στις αυξήσεις εισοδημάτων από 01/01/2026, με βάση –όπως είπε– οικογενειακά και ηλικιακά κριτήρια, και στις μειώσεις φόρων, τονίζοντας ότι «μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν».

«Δε θα δούμε πυρηνικούς σταθμούς στην Ελλάδα»

Για τη συζήτηση σχετικά με την «πυρηνική ομπρέλα» που σχεδιάζει η Γαλλία, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι η Ελλάδα συμμετέχει «σε κάθε συζήτηση που αφορά την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης», σημειώνοντας ότι είναι «πολύ νωρίς» για περισσότερες λεπτομέρειες. Έσπευσε, πάντως, να αποκλείσει ενδεχόμενο πυρηνικών σταθμών στην Ελλάδα: «Όχι, πυρηνικούς σταθμούς στην Ελλάδα δεν θα δούμε».

Ξεκινά νέα φάση επαναπατρισμών

Ερωτηθείς για εκτιμήσεις περί μακράς διάρκειας των συγκρούσεων, απέφυγε πρόβλεψη, λέγοντας ότι δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση και ότι θα ήταν «ασυνείδητο» να κάνει εκτίμηση. Τόνισε ότι οι αρχές βρίσκονται «σε εγρήγορση», με «αυξημένη επιφυλακή φύλαξης στόχων», διευκρινίζοντας ότι αφορά «όλους τους στόχους που θεωρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες ότι χρειάζονται αυξημένη φύλαξη».

Για τους επαναπατρισμούς Ελλήνων από χώρες της περιοχής, ανέφερε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο επιχειρήσεις (η μία με την ομάδα νέων του Άρη και η άλλη με προσκυνητές από τη Βηθλεέμ) και ότι ξεκινά «νέα φάση», χωρίς λεπτομέρειες «για λόγους ασφαλείας». Κάλεσε όσους επιθυμούν επαναπατρισμό να επικοινωνούν με το Υπουργείο Εξωτερικών και να καταγράφεται η σχετική επιθυμία.

Για την επιστολική ψήφο των αποδήμων

Για τη συζήτηση στη Βουλή σχετικά με την επιστολική ψήφο, δήλωσε «συγκρατημένα αισιόδοξος» ότι θα υπάρξει η απαιτούμενη συναίνεση, χαρακτηρίζοντας το μέτρο «δημοκρατικό» και «κοινωνικά σωστό», καθώς διευκολύνει ένα ήδη υφιστάμενο δικαίωμα και μειώνει –όπως είπε– το κόστος συμμετοχής.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη ρύθμιση για την εκλογική περιφέρεια κατοίκων εξωτερικού, τονίζοντας ότι θα εφαρμοστεί «στις μεθεπόμενες εκλογές» και υπό την προϋπόθεση του 18μήνου, ώστε να μη βρεθεί η χώρα με «δύο διαφορετικές εκλογικές διαδικασίες» σε απανωτές κάλπες. Στο σημείο αυτό άσκησε κριτική «ειδικά στο ΠΑΣΟΚ», λέγοντας ότι η φιλοσοφία της περιφέρειας εξωτερικού είναι να αποκτήσουν οι απόδημοι «ουσιαστική δύναμη και φωνή» και αντιπαραβάλλοντας την εκλογή έναντι του διορισμού: «Το να ορίζεται ένα πρόσωπο από τον εκάστοτε πολιτικό αρχηγό είναι πιο δημοκρατικό;», διερωτήθηκε, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση αναζήτησε εναλλακτικές και ότι η αντιπολίτευση θα μπορούσε να έχει καταθέσει αντιπρόταση.

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές και κράτος δικαίου: «Όχι “α λα καρτ” εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη»

Για την υπόθεση των υποκλοπών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για «λαθροχειρία» του ΠΑΣΟΚ σε επιμέρους ζητήματα, επιμένοντας ότι πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη «εν συνόλω» και όχι «α λα καρτ». Υπενθύμισε ότι, κατά την περιγραφή του, η προδικασία (διάταξη Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου) είχε αρχειοθετήσει το σκέλος περί ευθύνης κρατικών λειτουργών και είχε παραπέμψει τέσσερις ιδιώτες, ενώ για τη δικαστική απόφαση υπογράμμισε ότι «δεν έχει καθαρογραφεί» και κάλεσε να αναμένονται τα πλήρη στοιχεία πριν εξαχθούν συμπεράσματα.

Για το αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή περί κράτους δικαίου, είπε ότι «εντός των επόμενων εβδομάδων» θα οριστεί ημερομηνία, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει απόσταση ανάμεσα στην εικόνα που –όπως είπε– επιχειρούν να παρουσιάσουν ορισμένοι «εντός και εκτός Ελλάδας» και σε όσα αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Χρυσή Αυγή και Πολάκης

Ερωτηθείς για την απόφαση του Εφετείου για τη Χρυσή Αυγή, είπε ότι «δεν είναι δουλειά μας να σχολιάζουμε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης», υπενθυμίζοντας όμως ότι η δικογραφική πορεία ξεκίνησε –όπως ανέφερε– από συγκέντρωση δικογραφιών σε περίοδο συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ πριν το 2015.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στη δημόσια διαμάχη εντός του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή ανάρτηση του Παύλου Πολάκη για επίθεση σε διευθύνοντα σύμβουλο εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων. Καταδίκασε τη βία, κάνοντας λόγο για «παράνομη ενέργεια» και «στυγνούς εγκληματίες», ενώ υποστήριξε ότι η πολιτική της κυβέρνησης έχει οδηγήσει σε αύξηση ρυθμίσεων και σε μείωση των κόκκινων δανείων. Παράλληλα, έθεσε πολιτικό ερώτημα προς όσους –όπως είπε– μιλούν για «προοδευτικές διακυβερνήσεις»: «Με τον κ. Πολάκη θα πάνε να κυβερνήσουν;».