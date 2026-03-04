ΠΑΣΟΚ: Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου

Αίτημα για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή με αντικείμενο τους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη κατέθεσε σήμερα (04.03.2026) το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοίνωσε από το βήμα της Ολομέλειας ο Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόηχο των εξελίξεων στην υπόθεση των υποκλοπών αλλά και εν μέσω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή μετά τα πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέδεσε την κατάθεση του αιτήματος για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή με τη δικαστική απόφαση για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, σημειώνοντας ότι το κόμμα του ανέμενε την ετυμηγορία του πλημμελειοδικείου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι στην πρόσφατη τοποθέτησή του «επέλεξε να κάνει χρήση του δικαιώματος στη σιωπή», χωρίς –όπως είπε– «μια λέξη» για την καταδίκη τεσσάρων προσώπων για παράνομη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού σε βάρος υπουργών, δημοσιογράφων, ανώτατων δικαστικών και του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων. «Για να μην έχετε άλλη αγωνία», πρόσθεσε, το αίτημα «είναι έτοιμο και κατατίθεται τώρα στον Πρόεδρο της Βουλής», καλώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να εξηγήσει γιατί –κατά την κυβερνητική θέση– δεν συνδέεται η κυβέρνηση και «να μας πείσετε ότι πίσω από τις παρακολουθήσεις δεν είσαστε εσείς ο ίδιος προσωπικά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε εδώ την επιστολή του Νίκου Ανδρουλάκη με το αίτημα για τη διεξαγωγή προ ημερησίας συζήτηση.

Νίκος Ανδρουλάκης για Μέση Ανατολή: Καμία εμπλοκή στον πόλεμο

Αναφερόμενος στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε την «προληπτική επίθεση» κατά του Ιράν «ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου», διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι πρόκειται για «καταπιεστικό και αντιδημοκρατικό καθεστώς» που έχει διαχρονικά συμβάλει στην αποσταθεροποίηση της περιοχής. Υπογράμμισε πως «είναι επικίνδυνη η κλιμάκωση» και προειδοποίησε ότι η περιοχή «μπαίνει σε πολύ μεγάλη περιπέτεια». Παράλληλα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άφησε αιχμές προς μέλη της κυβέρνησης, λέγοντας ότι «κάποιοι από τους υπουργούς σας θέλουν να μιλούν σαν εκπρόσωποι του Νετανιάχου στον δημόσιο βίο της χώρας», επιμένοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να λειτουργεί ως «παράγοντας σταθερότητας». Επανέλαβε, ακόμη, ότι η στρατιωτική παρουσία της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο «οφείλει να αποσκοπεί μόνο στην προστασία του κυπριακού ελληνισμού», ζητώντας να μην υπάρξει «καμία εμπλοκή» της Ελλάδας στον πόλεμο και «καμία πολεμική επιχείρηση» να μην ξεκινά από βάσεις στην ελληνική επικράτεια.

Για την επιστολική ψήφο των αποδήμων

Η παρέμβασή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο σχετικά με την επιστολική ψήφο των αποδήμων, την οποία χαρακτήρισε «βαθιά θεσμικό ζήτημα» και «εθνική υποχρέωση». Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε σε ενστάσεις που τέθηκαν κατά την ακρόαση φορέων για την αξιοπιστία των μητρώων, την προστασία προσωπικών δεδομένων και τον τρόπο ταυτοποίησης, σημειώνοντας ότι η υπόθεση διαρροής στοιχείων αποδήμων έχει –όπως είπε– κλονίσει την εμπιστοσύνη των εκλογέων.