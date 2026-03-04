Ελλάδα

Χρυσή Αυγή: Τελεσίδικα ένοχοι οι 42 κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση

Ένοχοι κρίθηκαν ως μέλη εγκληματικής οι 35 του κατηγορητηρίου, ανάμεσα τους ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς
Ηλίας Κασιδιάρης
Ο Ηλίας Κασιδιάρης στο Εφετείο Αθηνών αναμένοντας την ανακοίνωση της απόφασης στην δίκη της "Χρυσής Αυγής" σε δεύτερο βαθμό / (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό οι 42 κατηγορούμενοι μέλη και πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής για συμμετοχή και διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση. Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, σύμφωνα με την οποία όλοι οι Χρυσαυγίτες δρούσαν ως μέλη ή διευθυντές εγκληματικής οργάνωσης, υπό το μανδύα πολιτικού κόμματος.

Έκρινε δηλαδή ότι οι πρώην βουλευτές και τα μέλη του ναζιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής λειτουργούσαν συντονισμένα, οργανωμένα και καθοδηγούμενα άνωθεν με συγκεκριμένο υπόβαθρο και υπηρετούσαν συγκεκριμένη, εγκληματική, ναζιστικού τύπου δομή, επιλέγοντας τα θύματά τους με ρατσιστικά κριτήρια.

Τελεσίδικα ένοχοι λοιπόν ο αδιαμφισβήτητος αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος και ακόμη 6 πρώην βουλευτές που απάρτιζαν την ηγετική ομάδα της οργάνωσης. Ο Χρήστος Παππας, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο Γιάννης Λαγός, ο Γιώργος Γερμενής, ο Ηλίας Παναγιώταρος και ο Αρτέμης Ματθαιοπουλος.

Μάγδα Φύσσα
Η Μάγδα Φύσσα στην ανακοίνωση της απόφασης στην δίκη της “Χρυσής Αυγής” σε δεύτερο βαθμό στο Εφετείο Αθηνών / φωτογραφία: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Επίσης ένοχοι κρίθηκαν ως μέλη εγκληματικής οι 35 του κατηγορητηρίου, ανάμεσα τους ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, 12 που καταδικάστηκαν για συνέργεια στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και 5 για απόπειρα δολοφονίας των 4 Αιγύπτιων αλιεργατών.

 

Ένοχοι για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση κρίθηκαν οι υπόλοιποι 11 πρώην βουλευτές (Αντώνιος Γρέγος, Ελένη Ζαρούλια, Πολύβιος Ζησιμόπουλος, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Νίκος Κούζηλος, Δημήτρης Κουκούτσης, Νίκος Μίχος, Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Μιχαλης Αρβανίτης).

Γιάννης Λαγός
Ο Γιάννης Λαγός στην ανακοίνωση της απόφασης σε δεύτερο βαθμό στη δίκη της Χρυσής Αυγής / (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Για συνεργεία στην ανθρωποκτονία Φύσσα κρίθηκαν ένοχοι 15 κατηγορούμενοι. Πρόκειται για τους Ιωάννη Άγγο, Μάριο Αναδιώτη, Γιώργο Δήμου, Ιωάννη Καζατζόγλου, Ελπιδοφόρο Καλαρρύτη, Ιωάννη Κομιανό, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Γιώργο Πατέλη, Γιώργο Σκάλκο, Γιώργο Σταμπέλο, Λέοντα Τσαλίκη, Νικόλαο Τσόρβα.

Για την επίθεση σε βάρος των αλιεργατών στο Κερατσίνι ένοχοι κρίθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οι πέντε κατηγορούμενοι (Δημήτρης Αγριογιάννης, Μάρκος Ευγενικός, Θωμάς Μαρίας, Αναστάσιος Πανταζής, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος).

Ιστορική απόφαση

Η ιστορική απόφαση επιβεβαιώνει ότι το φασιστικό κόμμα λειτούργησε στα ναζιστικά πρότυπα και ανέπτυξε εγκληματική δράση, επιλέγοντας θύματα με ναζιστικά και ρατσιστικά πρότυπα.

δικαστήριο, Μπέτυ Μπαζιάνα
Ανακοίνωση της απόφασης στην δίκη της “Χρυσής Αυγής” σε δεύτερο βαθμό στο Εφετείο Αθηνών – Η Μπέτυ Μπαζιάνα στο ακροατήριο / φωτογραφία: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Με κόκκινο τριαντάφυλλο η Μάγδα Φύσσα

Η Μάγδα Φύσσα έφτασε στο Εφετείο Αθηνών κρατώντας ένα κόκκινο τριαντάφυλλο και εισήλθε στο δικαστικό μέγαρο υπό τις μουσικές του Παύλου Φύσσα, που ακούγονταν από τη μικροφωνική εγκατάσταση που είχαν στήσει οι συγκεντρωθέντες. Μέσα στη δικαστική αίθουσα είναι επίσης ο πατέρας του Παύλου Φύσσα, Παναγιώτης, ο πατέρας του Βασίλη Μαγγου, ο αδερφός του Ζακ Κωτσόπουλου, φίλοι του δολοφονημένου ακτιβιστή μουσικού και μέλη μουσουλμανικών κοινοτήτων.

Μάγδα Φύσσα
Η Μάγδα Φύσσα φτάνει με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στο δικαστήριο όπου έγινε η ανακοίνωση της απόφασης στην δίκη της “Χρυσής Αυγής” σε δεύτερο βαθμό / φωτογραφία: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Στο δικαστήριο Κασιδιάρης και Λαγός

Οι μόνοι που έδωσαν το «παρών» από την ηγετική ομάδα των Χρυσαυγιτών στη δικαστική αίθουσα είναι οι καταδικασθέντες ως διευθυντές εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης και Γιάννης Λαγός. Είναι και οι μόνοι που μέχρι και σήμερα παραμένουν στη φυλακή, εκτίοντας ποινή κάθειρξης 13 ετών.

Έξω από το δικαστικό μέγαρο είναι σε εξέλιξη συγκέντρωση διαμαρτυρίας από φορείς και συλλογικότητες, που ζητούν την τελεσίδικη καταδίκη των Χρυσαυγιτών. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά του Εφετείου για την αποφυγή επεισοδίων.

