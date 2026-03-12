Παύλος Μαρινάκης: Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στηρίζει τους πολίτες όταν υπάρχουν έκτακτες ανάγκες

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλος Μαρινάκης, στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της κλιμάκωσης της έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη κινήθηκε σε ένα ευρύ κυβερνητικό στίγμα, με αιχμή την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων που τροφοδοτούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε, εκδόθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026 το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και βασικά προϊόντα σούπερ μάρκετ, μέτρο που είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός ως ανάχωμα σε φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας.

Η κυβερνητική παρέμβαση αφορά, μεταξύ άλλων, τη βιομηχανία τροφίμων, το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ, τις εμπορικές επιχειρήσεις διακίνησης προϊόντων, αλλά και τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και τα πρατήρια καυσίμων. Ειδικότερα, για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης, το ανώτατο περιθώριο κέρδους για τις εταιρείες εμπορίας ορίζεται στα 5 λεπτά ανά λίτρο σε σχέση με την τιμή προμήθειας από τα διυλιστήρια, ενώ για τα πρατήρια λιανικής στα 12 λεπτά ανά λίτρο επί της τιμής προμήθειας από τις εταιρείες. Για τις νησιωτικές περιοχές προβλέπεται δυνατότητα επιβολής ειδικού κόστους διανομής, το οποίο θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση. Σε ό,τι αφορά τα βασικά προϊόντα διατροφής και διαβίωσης, απαγορεύεται το μεικτό περιθώριο κέρδους να υπερβαίνει, ανά κωδικό προϊόντος, τον μέσο όρο του 2025. Για τις παραβάσεις προβλέπονται πρόστιμα από 5.000 έως 5 εκατ. ευρώ.

Στην ενημέρωση, ο κ. Μαρινάκης στάθηκε και στην ενεργειακή συζήτηση που άνοιξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Παρίσι, στη 2η Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια. Όπως είπε, η κυβέρνηση προχωρά στη σύσταση υπουργικής επιτροπής υψηλού επιπέδου, η οποία θα εξετάσει αν και υπό ποιες προϋποθέσεις οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα. Το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί έτσι να εντάξει στη δημόσια συζήτηση όλες τις διαθέσιμες ενεργειακές επιλογές, σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η έναρξη εφαρμογής του νέου ενιαίου συστήματος επισιτιστικής βοήθειας μέσω vouchers, συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ. Το νέο σχήμα, που συνδέεται άμεσα με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αντικαθιστά τα προκαθορισμένα πακέτα προϊόντων με ένα πιο ευέλικτο μοντέλο, στο οποίο οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέγουν οι ίδιοι τα τρόφιμα και τα είδη βασικής υλικής βοήθειας που χρειάζονται, από συμμετέχοντα καταστήματα λιανικής. Η ενίσχυση, όπως επισημάνθηκε, θα καταβληθεί και με αναδρομική ισχύ για την περίοδο μετάβασης στο νέο σύστημα.

Στο πεδίο της πολιτικής προστασίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε την υπογραφή της σύμβασης για την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων και των συστημάτων πλοήγησης επτά αεροσκαφών Canadair CL-415, με στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας στις αποστολές αεροπυρόσβεσης. Η υλοποίηση του προγράμματος θα ξεκινήσει με την παραλαβή του πρώτου αεροσκάφους το 2027 και θα ολοκληρωθεί το 2030, ενώ υπενθυμίστηκε ότι από το 2028 η χώρα θα αρχίσει να παραλαμβάνει και νέα Canadair 515. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ακόμη ότι το 2026 το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, μαζί με τους εποχικούς πυροσβέστες, θα φθάσει περίπου τις 19.000.

Στην ενημέρωση περιλήφθηκε επίσης αναφορά στη διάκριση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος επελέγη ομόφωνα μεταξύ των 20 προσωπικοτήτων που τιμώνται με το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ύστερα από πρόταση του πρωθυπουργού προς την πρόεδρο του σώματος Ρομπέρτα Μέτσολα. Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος γνωστοποίησε ότι ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ροξάνα Μινζάτου, αρμόδια για ζητήματα κοινωνικών δικαιωμάτων, δεξιοτήτων, ποιοτικών θέσεων εργασίας και ετοιμότητας.

Μαρινάκης για Athens Alitheia Forum: Όχι κουκούλες στο διαδίκτυο

Ερωτηθείς για την πρόταση που κατέθεσε χθες, στο πλαίσιο του Athens Alitheia Forum, πως πρέπει να ανοίξει η συζήτηση για να καταργηθεί η ανωνυμία στο διαδίκτυο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως πρόκειται για προσωπική του θέση και πως δεν είναι κάτι εύκολο. Διευκρίνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ταυτότητα πίσω από κάθε λογαριασμό στο διαδίκτυο, ώστε να μπορεί η Δικαιοσύνη, να αναζητήσει το εν λόγω πρόσωπο, αν χρειαστεί. Κάλεσε δε «να βγουν οι κουκούλες από το διαδίκτυο» και διευκρίνισε: «Κανείς δεν είπε να καταργηθούν τα ψευδώνυμα στο διαδίκτυο. Όσοι με κατηγόρησαν ή λένε ψέματα ή δεν κατάλαβαν τι είπα. Εγώ είπα να υπάρχει μια ταυτότητα πίσω από κάθε λογαριασμό», εξήγησε.

Aπαντώντας σε επικρίσεις που ακούστηκαν, είπε χαρακτηριστικά: «Αυτοί που με κατηγορούν ότι έχω στρατιές με ανώνυμα trolls, με κατηγορούν ταυτόχρονα επειδή είπα να βγουν οι κουκούλες στο διαδίκτυο». Δεν επίκειται κάποια νομοθέτηση, συμπλήρωσε.

Δήλωσε δε αποφασισμένος να δώση αυτή τη μάχη μέχρι τέλους, μια μάχη που γίνεται, όπως είπε «για να προστατεύσουμε τους δικούς μας ανθρώπους και τον ευατό μας» σε έναν κόσμο τοξικό.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

«Καλό μεσημέρι,

Εκδόθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία τίθεται σε ισχύ, έως τις 30 Ιουνίου του 2026, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.

Η λήψη μέτρων για την προστασία των καταναλωτών κρίθηκε αναγκαία από την Κυβέρνηση, λόγω του κινδύνου έξαρσης φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας στα υγρά καύσιμα και σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για τη διατροφή και τη διαβίωση, σε συνέχεια της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Τα προληπτικά αυτά μέτρα κατά της αισχροκέρδειας εξειδικεύτηκαν από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τους αρμόδιους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

Αφορούν στη βιομηχανία τροφίμων, στο χονδρεμπόριο, στα σούπερ μάρκετ και στις εμπορικές εταιρείες που διακινούν τα προϊόντα, καθώς και στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και στα πρατήρια καυσίμων.

Συγκεκριμένα, για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα, οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, που προμηθεύουν τα πρατήρια λιανικής, απαγορεύεται να επιβάλλουν επί της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης, ποσό μεγαλύτερο των 5 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο σε σχέση με την τιμή προμήθειας από τα διυλιστήρια.

Ταυτόχρονα, τα πρατήρια λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων απαγορεύεται να επιβάλλουν επί της τιμής προμήθειας από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, ποσό μεγαλύτερο των 12 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο, κατά την πώληση προς τους καταναλωτές.

Ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές, οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών θα μπορούν να επιβάλλουν επί του ανώτατου ποσού των 5 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο και ειδικό κόστος διανομής, το οποίο θα καθορίζεται με σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Παράλληλα, απαγορεύεται η αποκόμιση μεικτού περιθωρίου κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος, που είναι απαραίτητο για τη διατροφή και τη διαβίωση του καταναλωτή, εφόσον το μεικτό περιθώριο κέρδους, υπολογιζόμενο ανά κωδικό προϊόντος, υπερβαίνει τον μέσο όρο του αντίστοιχου μεικτού περιθωρίου κέρδους του έτους 2025.

Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω απαγορεύσεων -δηλαδή αυτών για τα καύσιμα και τα προϊόντα σούπερ μάρκετ- επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 5.000 έως 5.000.000 ευρώ.

Η Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι, κάθε φορά που παρουσιάζονται έκτακτες συνθήκες, στηρίζει έμπρακτα την κοινωνία και τους πολίτες. Έτσι κάνουμε και τώρα και θα συνεχίσουμε για όσο παρίσταται ανάγκη, χωρίς όμως να βάζουμε σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά της χώρας.

Στη 2η Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως ήρθε η ώρα να διερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια, και συγκεκριμένα οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες, μπορούν να έχουν έναν ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα.

Για τον σκοπό αυτό θα συγκροτηθεί υπουργική επιτροπή υψηλού επιπέδου, η οποία θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις στην Κυβέρνηση σχετικά με αυτό το ζήτημα.

«Το αν η πυρηνική ενέργεια θα διαδραματίσει κάποιο ρόλο στην Ελλάδα, μένει να το δούμε. Αλλά σε μια εποχή μεγάλων γεωπολιτικών αναταραχών, όλες οι επιλογές πρέπει να είναι στο τραπέζι. Το καθήκον μας είναι να κάνουμε την πυρηνική ενέργεια ξανά μέρος της λύσης» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε εφαρμογή τίθεται το νέο ενιαίο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας μέσω vouchers, συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ.

Τα vouchers θα εξαργυρώνονται, αποκλειστικά, για τρόφιμα και είδη βασικής υλικής βοήθειας σε καταστήματα λιανικής που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όπως σούπερ μάρκετ, οπωροπωλεία και άλλα καταστήματα τροφίμων.

Οι πόροι θα κατευθύνονται απευθείας στους ωφελούμενους, ενισχύοντας την αγοραστική τους δύναμη και απλοποιώντας τις διαδικασίες.

Από ένα σύστημα υπόδειξης επισιτιστικών αναγκών με προκαθορισμένα πακέτα προϊόντων, περνάμε σε ένα σύστημα, όπου ο ίδιος ο ωφελούμενος αποφασίζει τι χρειάζεται, πότε το χρειάζεται και από πού θα το προμηθευτεί.

Το νέο σύστημα συνδέεται, άμεσα, με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, καθώς οι δικαιούχοι του εντάσσονται αυτοδίκαια στην επισιτιστική βοήθεια. Ταυτόχρονα, προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης και άλλων ατόμων ή νοικοκυριών που βιώνουν ακραία φτώχεια, κατόπιν πιστοποίησης από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες.

Παράλληλα με τη διανομή τροφίμων και βασικής υλικής βοήθειας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνοδευτικά μέτρα κοινωνικής ένταξης, ώστε η στήριξη να λειτουργεί ως γέφυρα προς υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής φροντίδας και ένταξης στην εργασία για ευάλωτα άτομα και οικογένειες.

Αξίζει να επισημανθεί πως η ενίσχυση θα καταβληθεί με αναδρομική ισχύ, προκειμένου τα ευάλωτα νοικοκυριά να λάβουν συγκεντρωμένα τα ποσά που αντιστοιχούν στην περίοδο μετάβασης στο νέο σύστημα.

Υπεγράφη η σύμβαση για την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων και των συστημάτων πλοήγησης επτά αεροσκαφών Canadair CL-415.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αντιμετώπιση της απαρχαίωσης υφιστάμενων συστημάτων και η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας. Ταυτόχρονα, αναμένεται να ενισχυθεί η αξιοπιστία, η ασφάλεια πτήσεων και η αποτελεσματικότητα των αεροσκαφών στις αποστολές αεροπυρόσβεσης, καθώς τα αεροσκάφη Canadair αποτελούν από τα πιο αναγνωρίσιμα και ουσιαστικά «εργαλεία» αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.

«Δεν πρόκειται απλώς για επένδυση στη συντήρηση ενός ιπτάμενου μέσου, αλλά στη συνέχεια και στη διαρκή επιχειρησιακή ικανότητα ενός στόλου που έχει αποδείξει την αξία του στην πράξη» τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Η υλοποίηση θα ξεκινήσει με το πρώτο αεροσκάφος να παραλαμβάνεται το 2027 και θα ολοκληρωθεί το 2030. Πρόκειται για ακόμη ένα βήμα στον εκσυγχρονισμό των μέσων Πολιτικής Προστασίας, ώστε όταν η χώρα δοκιμάζεται, τα μέσα να είναι εκεί, έτοιμα, αξιόπιστα και αποτελεσματικά. Υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας το 2028 θα ξεκινήσει να παραλαμβάνει νέα αεροσκάφη τύπου 515.

Το 2026 το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, μαζί με τους εποχικούς πυροσβέστες, θα φτάσει περίπου τις 19.000 γυναίκες και άνδρες, σε σχέση με περίπου 18.000 πέρυσι, ενώ πριν από έξι χρόνια ο αριθμός των στελεχών κυμαινόταν στους 13.900.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επελέγη ομόφωνα ως μία από τις 20 προσωπικότητες για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας, βραβείο που απονέμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τον κορυφαίο διεθνή μας και superstar του ΝΒΑ πρότεινε ο Πρωθυπουργός με επιστολή του στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Στο πλαίσιο της επιστολής σημειώνεται, μεταξύ άλλων: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι μια από τις πιο επιδραστικές παγκόσμιες προσωπικότητες της Ευρώπης, του οποίου η ιστορία ζωής, η δημόσια ηγεσία και η δέσμευση στα ανθρωπιστικά ιδεώδη ενσαρκώνουν τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ισότητα, την κοινωνική ένταξη, την πολυπολιτισμικότητα και τις ευκαιρίες».

Επισημαίνεται πως το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να θεσπίσει την πρώτη ευρωπαϊκή διάκριση αυτού του είδους που απονέμεται από θεσμικό όργανο της Ε.Ε., προκειμένου να τιμήσει τα επιτεύγματα προσωπικοτήτων που έχουν συμβάλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στις ευρωπαϊκές αξίες.

Ο Πρωθυπουργός σήμερα το μεσημέρι, στις 4, θα συναντηθεί με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για ζητήματα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Δεξιοτήτων, Ποιοτικών Θέσεων Εργασίας και Ετοιμότητας, Ροξάνα Μινζάτου, στο Μέγαρο Μαξίμου».