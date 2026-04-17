Παύλος Μαρινάκης: Πρέπει κάποιοι που δολοφονούν χαρακτήρες να κοιταχτούν στον καθρέφτη, εδώ και 3 χρόνια βιώνουμε στοχοποίηση

Για την περιπέτεια της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, αλλά και την μετωπική σύγκρουση του Κυριάκου Μητσοτάκης με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης στη χθεσινή προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1, το πρωί της Παρασκευής (17.4.26).

«Καλή δύναμη στην οικογένειά του, όλες μας οι σκέψεις και όλες μας οι προσευχές είναι με τον Γιώργο τον Μυλωνάκη και κάθε μέρα φαίνεται ότι κερδίζει τη μια μάχη μετά την άλλη. Είμαι βέβαιος ότι θα την κερδίσει γιατί τον γνωρίζω και γνωρίζω πόσο δυνατός άνθρωπος είναι. Ήταν συγκλονιστικό. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν πώς το υποδεχθεί όλο αυτό η γυναίκα του και τα αγοράκια του», είπε ο Παύλος Μαρινάκης για τον Γιώργο Μυλωνάκη.

«Άκουσα χθες και τον πρωθυπουργό, ο οποίος είπε κάποια πράγματα από την καρδιά του γιατί ο Γιώργος Μυλωνάκης είναι ένας από τους πιο στενούς του συνεργάτες, πρέπει κάποιοι άνθρωποι που δολοφονούν χαρακτήρες να κοιταχτούν στον καθρέφτη. Γιατί πίσω από αυτούς τους χαρακτήρες υπάρχουν και οικογένειες. Έχει ξεφύγει η κατάσταση, έχουμε πιάσει πάτο. Όλο αυτό δεν έχει τέλος, όσο το ανατροφοδοτούμε. Βιώνουμε εδώ και τρία χρόνια μια στοχοποίηση, με πρώτο τον πρωθυπουργό. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Δεν μπορούμε άλλο να κλείνουμε τα μάτια στον τοξικό λόγο, στα ψέματα και στην ανωνυμία», υπογράμμισε.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την Ευρωπαία εισαγγελέα, Πόπη Παπανδρέου, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε πως «αν και συμμερίζομαι πολλά από αυτά που λέει και ο κ. Γεωργιάδης, καθώς εντελώς άλλα ήταν αυτά που ακούγαμε ως διαρροές και άλλα αυτά που διαβάζουμε βάσει της δικογραφίας, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, είτε ως κυβέρνηση είτε ως αντιπολίτευση, να στραφούμε κατά της Δικαιοσύνης». «Ας αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να λειτουργήσει», επισήμανε.