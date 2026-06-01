Μητσοτάκης στα «Ποσειδώνια 2026»: «Η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των Στενών του Ορμούζ»

Την ανάγκη να αποκατασταθεί πλήρως η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ ανέδειξε, το απόγευμα της Δευτέρας (01.06.2026), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης «Ποσειδώνια 2026», συνδέοντας ευθέως τη γεωπολιτική σταθερότητα με την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo της περιοχής, ώστε να μην υπάρξουν διόδια ή άλλοι περιορισμοί και τα Στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ένας ανοιχτός διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Όπως τόνισε, η Αθήνα θα θέτει το ζήτημα σε κάθε διπλωματική επαφή, ενώ σκοπεύει να το αναδείξει εκ νέου και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου η Ελλάδα θα αναλάβει ξανά την προεδρία τον Οκτώβριο.

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε τη ναυτιλία ως στρατηγικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και ως κρίσιμο παράγοντα της ευρωπαϊκής ισχύος, σημειώνοντας ότι «η καρδιά της παγκόσμιας ναυτοσύνης χτυπά σταθερά στην Ελλάδα». Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο αποτύπωμα της ελληνικής ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπενθύμισε ότι ο ελληνόκτητος στόλος αριθμεί περισσότερα από 5.800 πλοία, αντιπροσωπεύοντας το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και πάνω από το 60% της ευρωπαϊκής.

«Όσον αφορά την ευρωπαϊκή ναυτιλία, τίποτα δεν μπορεί να γίνει για εμάς χωρίς εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική παρουσία στις θαλάσσιες μεταφορές αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα όχι μόνο για τη χώρα αλλά και για την Ευρώπη συνολικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο γεγονός ότι το 25% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς πετρελαίου και LNG ανήκει σε Έλληνες πλοιοκτήτες.

«Καταλαβαίνετε πόσο σημαντική γεωπολιτική αλλά και οικονομική δύναμη προσδίδει στη χώρα μας το γεγονός ότι το 25% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς πετρελαίου και LNG ανήκει στους Έλληνες πλοιοκτήτες», σημείωσε, τονίζοντας ότι τα ελληνικά πλοία μεταφέρουν κρίσιμες πρώτες ύλες και ενεργειακά αγαθά σε περισσότερες από 170 χώρες.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η ελληνική ναυτιλία λειτουργεί ως «συντελεστής ισχύος» για τη χώρα, συνδεόμενη άμεσα με την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρώπης. Παράλληλα, προσδίδει στη χώρα σημαντική διαπραγματευτική επιρροή, αλλά και αυξημένη ευθύνη για την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας των ναυτικών.

Το μήνυμα για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας, προειδοποιώντας για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η διατάραξη των θαλάσσιων οδών.

Όπως ανέφερε, το κλείσιμο ακόμη και μίας μόνο διόδου, όπως τα Στενά του Ορμούζ, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις σε καύσιμα και αγαθά, αλλά και να πυροδοτήσει νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων σε διεθνές επίπεδο.

«Ξέρουμε πολύ καλά ότι ένα σοκ στη ναυτιλία μεταφράζεται αυτόματα σε ένα παγκόσμιο ενεργειακό σοκ», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η ελευθερία των θαλάσσιων μεταφορών αποτελεί προϋπόθεση για τη σταθερότητα των διεθνών αγορών.

Στο πλαίσιο αυτό επανέλαβε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ και θα θέτει το ζήτημα με ακόμη μεγαλύτερη επιμονή στα διεθνή φόρα και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» και η φρεγάτα «ΨΑΡΑ»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ», υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν περιορίζεται σε διπλωματικές πρωτοβουλίες, αλλά συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία της ναυσιπλοΐας.

«Δεν είναι τυχαίο ότι η ελληνική ναυτιλία αποφάσισε να συμμετέχει ενεργά στην επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε έμπρακτα την ελευθερία της ναυσιπλοΐας», σημείωσε.

Όπως είπε, στην περιοχή επιχειρεί σήμερα η φρεγάτα «ΨΑΡΑ», η οποία είναι εξοπλισμένη με το ελληνικής κατασκευής σύστημα anti-drone «Κένταυρος». Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο σύστημα έχει ήδη αποδείξει στην πράξη τις επιχειρησιακές του δυνατότητες, καθώς μπορεί να αναχαιτίζει επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών τόσο εναντίον πολεμικών όσο και εμπορικών πλοίων.

Οικονομία, ανάπτυξη και κοινωνικό αποτύπωμα

Πέρα από τη γεωπολιτική διάσταση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε και στη συμβολή της ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία. Όπως ανέφερε, ο κλάδος αντιστοιχεί περίπου στο 8% του ΑΕΠ και λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ανάπτυξης για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από τη ναυπηγοεπισκευή και τα logistics μέχρι τις νέες τεχνολογίες.

Παράλληλα, εξήρε το κοινωνικό αποτύπωμα των Ελλήνων εφοπλιστών, σημειώνοντας ότι οι επενδύσεις τους εκτείνονται πέρα από τη θάλασσα, με σημαντικές παρεμβάσεις στην εκπαίδευση, την υγεία και τον αθλητισμό.

«Μπορεί τα ατσάλινα κήτη να ταξιδεύουν στις πιο μακρινές θάλασσες, αλλά η ελληνική ψυχή βρίσκεται γειωμένη εδώ, σε αυτόν τον τόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ευχαριστίες Τραυλού στην κυβέρνηση

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στον κλάδο. Ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι αναγνωρίζει έμπρακτα «τη ναυτιλία των Ελλήνων ως εθνικό κεφάλαιο, τόσο στην οικονομική όσο και στην ανθρωπιστική του διάσταση, αλλά και ως παγκόσμιο γεωπολιτικό πλεονέκτημα της πατρίδας μας».