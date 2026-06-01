Μήνυμα Πολάκη σε Τσίπρα: «Εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά» – Η φωτογραφία με ροφό 13,5 κιλών

Με μια ανάρτηση όλο υπονοούμενα επέλεξε ο Παύλος Πολάκης να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και την εμφάνιση του νέου κόμματος που συνδέεται με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Ο βουλευτής Χανίων ανέβασε φωτογραφίες από ψάρεμα, ποζάροντας με έναν ροφό 13,5 κιλών, συνοδεύοντας την εικόνα με μια φράση που μόνο αθώα δεν διαβάζεται πολιτικά.

«Ίσως και να ’ναι σημαδιακό… Γιατί εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά», έγραψε χαρακτηριστικά ο Παύλος Πολάκης, σε μια σαφή αιχμή για τις ανακατατάξεις που προκαλεί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Η ανάρτηση του βουλευτή Χανίων έκλεινε με την επισήμανση: «Ροφός 13,5 κιλά!!».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νέα αιχμηρή ανάρτηση του Παύλου Πολάκη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ίδρυση του κόμματος ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει το τοπίο της αντιπολίτευσης. Ο βουλευτής Χανίων εμφανίζεται να στέλνει μήνυμα καθαρών γραμμών, θέλοντας να δείξει ότι δεν συμμετέχει σε πολιτικές κινήσεις με ασαφή στόχευση ή διπλές αναγνώσεις.

Το σχόλιο αποκτά πρόσθετη βαρύτητα καθώς έχει διαγραφεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου. Ο ίδιος είχε κατηγορήσει την ηγεσία του κόμματος για απραξία απέναντι στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ανεβάζοντας τους τόνους στο εσωτερικό ενός χώρου που βρίσκεται ήδη σε βαθιά αναδιάταξη.