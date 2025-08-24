Παύλος Μαρινάκης σε ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση έχει μειώσει ή καταργήσει 72 άμεσους και έμμεσους φόρους

«Η κυβέρνηση της ΝΔ, από το 2019 μέχρι σήμερα, έχει μειώσει ή καταργήσει 72 άμεσους και έμμεσους φόρους», τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, για τα πρωτογενή πλεονάσματα, με αφορμή την εβδομαδιαία ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στην ανάρτησή του στο Facebook με τον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως «τα πλεονάσματα θα επιστρέφονται στους πολίτες».

«Τα υπερπλεονάσματα Μητσοτάκη είναι χρήματα που λείπουν από την αγορά. Αυτό φέτος το βίωσε για τα καλά στο πετσί του ο ελληνικός τουρισμός. Γι’ αυτό και οι πανηγυρισμοί του είναι εκτός τόπου και χρόνου τόσο ως προς τις ανάγκες της κοινωνίας όσο και ως προς τα αδιέξοδα της πολιτικής του», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Όσο για την αποστροφή του ότι «έχουμε μια οικονομία που παράγει οφέλη, που επιστρέφονται στην κοινωνία» , υποτιμά ευθέως τη νοημοσύνη των πολιτών, που γνωρίζουν πως η κυβέρνηση ανταλλάσσει την οικονομική τους αιμορραγία με ψίχουλα», επισήμανε.

«Η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά το τίμημα των «μαθητευόμενων μάγων»

«Πρώτον, έχει υπόψιν του το ΠΑΣΟΚ κάποιον φόρο που έχει αυξήσει η κυβέρνηση ή λέει συνειδητά ψέματα στους πολίτες;», ανέφερε στην απάντησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από το 2019 μέχρι σήμερα, έχει μειώσει ή καταργήσει 72 άμεσους και έμμεσους φόρους. Θυμίζουμε, μεταξύ άλλων, τις σημαντικές μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ και στον φόρο εισοδήματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τους μισθωτούς και του τέλους επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις μειώσεις κατά σχεδόν 6% στις ασφαλιστικές εισφορές, τον μειωμένο ΦΠΑ για τα αγροτικά μηχανήματα, τις συγκοινωνίες, την κατάργηση του φόρου των γονικών παροχών έως 800.000 ευρώ για συγγενείς πρώτου βαθμού κλπ. Αντιθέτως δεν έχει αυξηθεί ούτε ένας φορολογικός συντελεστής, με εξαίρεση την αύξηση του ΕΝΦΙΑ από το 2026 για τα κλειστά ακίνητα των τραπεζών και των funds με σκοπό να τα διαθέσουν στην αγορά» αναφέρει ο κ. Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πιστεύει στη μείωση των φόρων και αυτό θα εξακολουθεί να πράττει, όπως δικαιολογημένα ζητούν οι πολίτες, δίνοντας έμφαση στη μεσαία τάξη.

«Δεύτερον, αντιλαμβάνονται στο ΠΑΣΟΚ τη διαφορά μεταξύ φορολογικών συντελεστών και φορολογικών εσόδων; Με λίγα λόγια, ακόμα και ένας πρωτοετής φοιτητής σε οικονομικό πανεπιστήμιο, γνωρίζει ότι γίνεται να μειώνονται οι φόροι και ταυτόχρονα να αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα. Αυτή την πολιτική εφαρμόζουμε από το 2019 και η αύξηση των εσόδων με μειωμένους συντελεστές οφείλεται σε τρεις βασικούς λόγους:

– Στη μείωση της ανεργίας, καθώς 500.000 πολίτες πλέον έχουν δουλειά και ενώ ως άνεργοι πληρώνονταν από το κράτος μέσω των επιδομάτων ανεργίας, τώρα συνεισφέρουν στα έσοδα μέσω της φορολογίας και της ασφαλιστικής τους κάλυψης.

– Στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με σημαντικά αποτελέσματα για τα δημόσια έσοδα και

– Στην ανάπτυξη της οικονομίας, δεδομένου ότι η χώρα μας έχει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» συμπληρώνει.

Επιπλέον ρωτάει «πώς είναι δυνατόν το ΠΑΣΟΚ, ακολουθώντας το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ, να ζητάει από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε πρόσθετα μέτρα στήριξης και ταυτόχρονα να καταγγέλλει την αύξηση των εσόδων του κράτους; Από πού θα χρηματοδοτηθούν τα μέτρα αυτά; Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βρήκε τα «λεφτόδεντρα» που υποσχόταν. Μήπως τα «ανακάλυψε» ο κ. Ανδρουλάκης και το κόμμα του;».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογραμμίζει ότι η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά, για ολόκληρες δεκαετίες, το τίμημα των «μαθητευόμενων μάγων» και των πολιτικών καιροσκόπων, που έπαιζαν με τις αγωνίες των πολιτών, μοιράζοντας λεφτά που δεν υπήρχαν και δίνοντας… «ακάλυπτες» υποσχέσεις. «Έχουμε σίγουρα ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε, αφού κανείς δεν ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν ακόμα σημαντικά προβλήματα που οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε, με πρώτο και κυριότερο το αυξημένο κόστος ζωής.

Ο μοναδικός τρόπος για να συνεχίσουμε να καλύπτουμε την απόσταση που μας χωρίζει με την υπόλοιπη Ευρώπη, ως προς το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, είναι να μεγαλώνουμε συνεχώς την «πίτα», μέσα από τη μείωση της ανεργίας, την ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και στη συνέχεια να εφαρμόζουμε μόνιμα μέτρα στήριξης της κοινωνίας και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε» αναφέρει ο κ. Μαρινάκης.

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επανήλθε και με νέα του δήλωσε απάντησε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατηγορώντας τον για «περιορισμένη ή επιλεκτική μνήμη».

«Να του θυμίσουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος, που ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγορούσε την προηγούμενη κυβέρνηση για «ματωμένα πλεονάσματα». Τώρα που κάνει ακριβώς τα ίδια και χειρότερα, πανηγυρίζει για αυτά. Τι άλλαξε και τον έκανε να μεταβάλλει άποψη; Έκανε λάθος τότε ή τώρα; Ή μήπως είναι τελικά ο πρωθυπουργός αυτός που ακολουθεί το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζοντας τη φοροεπιδρομή στα εισοδήματα; Αναρωτιέται μάλιστα ο κ. Μαρινάκης γιατί ασκείται κριτική στην κυβέρνηση αφού -όπως λέει- δεν αύξησε κανένα φόρο.

Αν δεν θυμάται, τον προτρέπουμε να ρωτήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες στους οποίους η κυβέρνηση επέβαλλε τεκμαρτή φορολόγηση και τους επιβάρυνε κατά τουλάχιστον 1.256 ευρώ συν επιπλέον προκαταβολή έως 13.900 ευρώ. Με την οριζόντια αντιμετώπιση μάλιστα, έδωσε οδό διαφυγής στα μεγάλα ψάρια που φοροαπέφευγαν. Επίσης να μας ενημερώσει αφού τους ρωτήσει, αν υπήρχε το μέτρο αυτό στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 2023 ή το απέκρυψαν σκόπιμα εξαπατώντας τους αυτοαπασχολούμενους και τους επιστήμονες της χώρας.

Τον παραπέμπουμε επιπλέον σε πρόσφατη μελέτη συστημικού πιστωτικού ιδρύματος που αναφέρει πως η επιλογή μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας , απέφερε φορολογικά έσοδα 800 εκατομμύρια το 2024 και αναμένεται να αποφέρει 1 δισ. το 2025.

Γνωρίζει ο κ. Μαρινάκης πόσο αυξήθηκε ποσοστιαία ο μέσος μισθός και πόσο αυξήθηκε ποσοστιαία η αντίστοιχη φορολογική επιβάρυνση σε αυτόν;

Πόσο αυξήθηκε ποσοστιαία η μέση σύνταξη και πόσο αυξήθηκε ποσοστιαία η αντίστοιχη φορολογική επιβάρυνση της;

Πόσο είναι το ποσοστό των φορολογικών εσόδων από ειδικούς φόρους κατανάλωσης στην Ελλάδα και ποιος ειναι ο αντίστοιχος μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ;

Πόσο είναι το ποσοστό των φορολογικών εσόδων από έμμεσους φόρους την Ελλάδα και ποιος είναι ο αντίστοιχος μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ;

Η διατήρηση της ίδιας έμμεσης φορολογίας όταν η αγοραστική δύναμη είναι καθηλωμένη λόγω της αύξησης του κόστους ζωής, συνιστά αύξηση φόρου ή όχι;

Ευτυχώς για την αλήθεια, δυστυχώς για την κυβέρνηση, οι πολίτες γνωρίζουν αν έχει αυξηθεί η φορολογία τους. Ξέρουν καλά πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει συνειδητά επιλέξει την επίθεση κατά της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της μεσαίας τάξης.

Το βιώνουν καθημερινά και τα “μαθηματικά” της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν να αλλάξουν αυτήν την οδυνηρή πραγματικότητα».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει για τα καλά τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν άφησε ασχολίαστη τη νέα ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το για «πολιτική εξαπάτηση» και «ανέξοδες υποσχέσεις».

«Τρία αναπάντητα ερωτήματα από το ΠΑΣΟΚ μετά τη (μη) απάντησή του. Με πιο απλά λόγια, 3 ξεκάθαρες αποδείξεις ότι έχουν πάρει για τα καλά τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ στο τιμόνι της πολιτικής εξαπάτησης και των ανέξοδων υποσχέσεων», σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης.