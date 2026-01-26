Πηγές ΝΔ για κατάθεση Χαλικιά στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Έμεινε το ΠΑΣΟΚ χωρίς άλλοθι

Την κατάθεση της πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2013–2014, Δήμητρα Χαλικιά, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής σχολίασαν πηγές της Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι αποδυναμώνει το αφήγημα της αντιπολίτευσης –και ιδίως του ΠΑΣΟΚ– σύμφωνα με το οποίο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί προϊόν συγκεκριμένης κυβέρνησης και χρονικής περιόδου.

Όπως αναφέρουν, η μαρτυρία της κ. Χαλικιά στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέδειξε τον διαχρονικό χαρακτήρα των παθογενειών του Οργανισμού, επισημαίνοντας ότι τα προβλήματα στη λειτουργία του δεν μπορούν να αποδοθούν σε μία μόνο πολιτική περίοδο. Πηγές της ΝΔ σημειώνουν ότι, όταν κατέστη σαφές πως βασικά επιχειρήματα της αντιπολίτευσης δεν επιβεβαιώνονταν από την κατάθεση, επιχειρήθηκε μετατόπιση της συζήτησης σε προσωπικό επίπεδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδική αναφορά γίνεται στη στάση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ στην Επιτροπή, Μιλένα Αποστολάκη, με πηγές της Ν.Δ. να κάνουν λόγο για έντονη αντίδραση που δεν άλλαξε, όπως υποστηρίζουν, το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα της μαρτυρίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κ. Χαλικιά αναφέρθηκε και στην εφαρμογή της λεγόμενης «τεχνικής λύσης», υποστηρίζοντας ότι αποτέλεσε αναγκαίο εργαλείο για την καταβολή των ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους. Παράλληλα, φέρεται να εξέφρασε την άποψη ότι οι πολιτικοί προϊστάμενοι που ενέκριναν τη διαδικασία δεν φέρουν ποινικές ευθύνες, θέση που, κατά κυβερνητικούς κύκλους, έρχεται σε αντίθεση με τη ρητορική της αντιπολίτευσης.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ακόμη ότι η μάρτυρας έκανε λόγο για «κύκλους επιρροής» και για ένα σύστημα που λειτούργησε επί σειρά ετών χωρίς επαρκείς θεσμικούς φραγμούς, περιγράφοντας, όπως υποστηρίζουν, ένα μοντέλο διοίκησης που δεν περιορίζεται σε μία κυβερνητική θητεία.

Το σχόλιο της Πειραιώς για την κατάθεση Χαλικιά

Η κατάθεση της πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δήμητρας Χαλικιά, στην Εξεταστική Επιτροπή αποτέλεσε -και με τη βούλα- την στιγμή που κατέρρευσε με πάταγο το βολικό αφήγημα της αντιπολίτευσης -και κυρίως του ΠΑΣΟΚ- ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι προϊόν μιας συγκεκριμένης κυβέρνησης, μιας συγκεκριμένης περιόδου και, φυσικά, «κάποιων άλλων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που από την πρώτη στιγμή ήθελε να κάνει σόου, για ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κυρία Χαλικιά απέδειξε ότι το πρόβλημα του Οργανισμού δεν ήταν συγκυριακό, μονοκομματικό και κυρίως δεν ξεκινά ούτε τελειώνει εκεί που βολεύει το ΠΑΣΟΚ και την αντιπολίτευση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν η Μ. Αποστολάκη κατάλαβε ότι η κυρία Χαλικιά αποδομεί όλα τα επιχειρήματα του ΠΑΣΟΚ πέρασε στην προσωπική αποδόμηση. Η επίθεση της Μιλένας Αποστολάκη ήταν ενδεικτική των προθέσεων να αλλάξει την ατζέντα της συζήτησης και τελικά δεν κατάφερε να κρύψει τον εκνευρισμό της. Μάλιστα, η κατάθεση της κυρίας Χαλικιά άφησε την αντιπολίτευση εκτεθειμένη για έναν απλό λόγο. Δεν επιβεβαίωσε τον μύθο της “ηθικής υπεροχής”, αλλά μίλησε για «κύκλο επιρροής και όχι σύμπτωση», για «νομιμοποιήσεις εκ των υστέρων» και για ένα σύστημα που λειτούργησε χωρίς φραγμούς επί χρόνια.

Γι’ αυτό και το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε νευρικά, αμφισβητώντας ουσιαστικά την ίδια τη μάρτυρα και τις γνώσεις της.

Αξιοσημείωτο είναι, δε, ότι αποδόμησε και την Π. Τυχεροπούλου λέγοντας ότι ήταν σε όλες τις επιτροπές παραλαβής αλλά δήλωσε ότι δεν πέρασε κανέναν έλεγχο στο σύστημα. Όταν μάλιστα ερωτήθηκε από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη, για πρόσφατη δήλωση της κυρίας Τυχεροπούλου πως μέσα στον οργανισμό υπάρχει μια οργάνωση υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνεργασία με παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα σχολίασε: ”Φαίνεται ότι η κυρία Τυχεροπούλου έχει αρχίσει να αποκτά αυτογνωσία και ελπίζω ότι και ο εισαγγελέας που θα την παραλάβει να την βάλει στο δρόμο της αυτοκριτικής”».

Ιδιαίτερη, τέλος, αμηχανία προκάλεσαν οι τοποθετήσεις της για την περίφημη «τεχνική λύση». Εκεί όπου η αντιπολίτευση επιχειρεί όλο το διάστημα να παρουσιάσει μια σκοτεινή μεθόδευση, η μάρτυρας υπενθύμισε ότι «η τεχνική λύση ήταν απολύτως υποχρεωτική. Δεν υπήρχε περίπτωση να πληρωθούν τα δικαιώματα των κτηνοτρόφων».

Και παράλληλα ξεκαθάρισε πως πιστεύει ότι «κανένας υπουργός από όσους υπέγραψαν το “συμφωνώ” δεν έχει κανένα θέμα». Όταν μάλιστα σημείωσε ότι «πρόσωπα με θεσμικό ρόλο συμμετείχαν στο σχεδιασμό, απέκτησαν γνώση των αδυναμιών και μετά δραστηριοποιήθηκαν στον ίδιο λειτουργικό χώρο», περιέγραψε με ακρίβεια το μοντέλο εξουσίας που άνθισε επί δεκαετίες και σίγουρα όχι μόνο επί μιας κυβέρνησης