Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Βαριές καταγγελίες από την πρώην αντιπρόεδρο, Δήμητρα Χαλικιά – Τι είπε για Βορίδη, Βάρρα, Σημανδράκο και Τυχεροπούλου

Για ένα «διαχρονικό και συστημικό φαινόμενο, με κοινό παρανομαστή την ανεμπόδιστη σύγκρουση συμφερόντων» έκανε λόγο η πρώην β’ αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δήμητρα Χαλικιά, καταθέτοντας τη Δευτέρα (26.01.2026) στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τη διαχείριση των κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων.

Στην κατάθεση της στην Εξεταστική Επιτροπή, η Δήμητρα Χαλικιά, η οποία διετέλεσε β’ αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την περίοδο 2013-2014, αναφέρθηκε σε τεχνικές αστοχίες και διοικητική ανεπάρκεια που, όπως σημείωσε, καταγράφονται σε περιόδους μεταγενέστερες της θητείας της, κατονομάζοντας, μεταξύ άλλων, τους πρώην προέδρους του Οργανισμού, Ευάγγελος Σημανδράκος και Γρηγόρης Βάρρας, καθώς και την πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων, Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Μεταξύ των προβλημάτων που παρατήρησε, και απαντώντας στον εισηγητή της πλειοψηφίας Μ. Λαζαρίδη, είπε ότι επί του κ. Σημανδράκου πληρώθηκε τρεις φορές ο «πηγαίος κώδικας», ενώ κατήγγειλε ότι ο αναπληρωτής της κυρίας Τυχεροπούλου στους ελέγχους, Ν. Σαμαράς, έμπαινε στο «σύστημα» και «άλλαζε τις αιτήσεις». Συγκεκριμένα, είπε ότι ο κ. Σαμαράς, και ένας κωδικός “1700” που δεν είχε όνομα, τροποποίησαν απορριφθείσες αιτήσεις για 98 ΑΦΜ από το ΚΥΔ Κοζάνης.

«Στην αποπληρωμή του ’21 πληρώθηκαν αυτοί που είχανε κοπεί νομίμως» είπε η Δήμητρα Χαλικιά διευκρινίζοντας ότι «αυτό γίνεται στην διοίκηση του κυρίου Σημανδράκου». «Αυτά τα ελέγχει ο διευθυντής. Εκτός εάν έχεις διευθυντή που σου έχει δώσει εντολή ή σε βοηθάει» προσέθεσε η Δήμητρα Χαλικιά. Διαβεβαίωσε ότι αυτά δεν συνέβαιναν στην περίοδο της δικής της θητείας ενώ εξέφρασε και την πεποίθηση ότι ουδεμία διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επέτρεψε να γίνουν κάποια πράγματα. «Δεν υπήρξε διοίκηση απατεώνων. Εδώ είναι απάτη. Εδώ είναι απιστία. Συγκεκριμένων ανθρώπων, βεβαίως».

Στην παρατήρηση της εισηγήτριας της μειοψηφίας και βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη ότι τοποθετείται «αναρμοδίως» για την περίοδο 2022-2023, η κυρία Χαλικιά είπε ότι είναι ευθύνη του κάθε πολίτη η απόδοση δικαιοσύνης. Απαντώντας σε ερωτήσεις της κυρίας Αποστολάκη, η κυρία Χαλικιά είπε ότι ο κ. Βάρρας ήταν ένας από τους πιο επικίνδυνους προέδρους που μπήκε στον Οργανισμό, ότι το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι αστήρικτο ενώ «αυτό που διάβασα ότι ο Βορίδης κατηγορείται για το “συμφωνώ”, είναι αστήρικτο και γελοίο».

Ερωτηθείσα για τις συνομιλίες του πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Κ. Μπαμπασίδη, που κατέγραψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυρία Χαλικιά είπε ότι είναι φίλος της, και ότι «όταν αυτές οι επισυνδέσεις δεθούν με πράγματα τα οποία έχουνε γίνει, θα κάνω δημόσια την αυτοκριτική μου.» [. . .] Οι επισυνδέσεις δεν έχουν κάτι συγκεκριμένο».

Πηγές ΝΔ για κατάθεση Χαλικιά: «Εκθέτει Τυχεροπούλου και Σημανδράκο»

«Πλήρως εκτεθειμένα βρίσκονται, πλέον, τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ανέδειξαν τη Παρασκευή Τυχεροπούλου ως αρχάγγελο της κάθαρσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την κατάθεση της πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2013-2014 (συγκυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου και Κουβέλη) Δήμητρα Χαλικιά (προερχόμενη από την ΔΗΜΑΡ). Και αυτό γιατί η κυρία Χαλικιά αποκάλυψε τον ρόλο που διαδραμάτισε η κυρία Τυχεροπούλου όλα τα προηγούμενα χρόνια» αναφέρουν πηγές της ΝΔ.

Ειδικότερα, προσθέτουν οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος, «η κυρία Χαλικιά άφησε σαφέστατες αιχμές κατά της κυρίας Τυχεροπούλου λέγοντας ότι ήταν σε όλες τις επιτροπές παραλαβής αλλά δήλωσε ότι δεν πέρασε κανέναν έλεγχο στο σύστημα. Όταν μάλιστα ερωτήθηκε από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη, για πρόσφατη δήλωση της κυρίας Τυχεροπούλου πως μέσα στον οργανισμό υπάρχει μια οργάνωση υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνεργασία με παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα σχολίασε: ”Φαίνεται ότι η κυρία Τυχεροπούλου έχει αρχίσει να αποκτά αυτογνωσία και ελπίζω ότι και ο εισαγγελέας που θα την παραλάβει να την βάλει στο δρόμο της αυτοκριτικής”».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές: «Αναφερόμενη στην περίοδο θητείας στη θέση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ του κ. Σημανδράκου υποστήριξε ότι δόθηκαν δεκάδες απευθείας αναθέσεις στην εταιρεία Cogniterra και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Ήταν χαρακτηριστικό πως κατά την κυρία Χαλικιά ο πηγαίος κώδικας πληρώθηκε τρεις φορές για το ίδιο πράγμα. Επιπλέον, η κυρία Χαλικιά κατήγγειλε τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού κ. Γρηγόρη Βάρρα ότι χωρίς να έχει δικαίωμα πήρε τις βάσεις δεδομένων και στοιχεία για ΑΦΜ στο σπίτι του, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα στην πιστοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ε.Ε.».

Κατά τις πηγές της ΝΔ: «Η κυρία Χαλικιά (η οποία υπηρέτησε και ως γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας επί ΣΥΡΙΖΑ) προέβη επίσης σε μια καταγγελία που εμπλέκει σε όλο το κύκλωμα υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ στις αλλαγές των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Πιο συγκεκριμένα, η κυρία Χαλικιά κατήγγειλε ότι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ έμπαιναν στο σύστημα και άλλαζαν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. ”Τον Σεπτέμβριο του 2021 θα δείτε ότι κάποιος κύριος Νεκτάριος Σαμαράς έχει μπει μέσα και πληρώνει αυτά τα 98 ΑΦΜ (είχαν κοπεί από τον τότε πρόεδρο Δ. Μελά). Υπάρχει και ένας άλλος κωδικός που δεν είχε όνομα, ο 1700. Δεν ξέρω ποιος είναι. Εν ολίγοις στην αποπληρωμή του 2021 πληρώθηκαν αυτοί που είχαν κοπεί νομίμως. Αυτό γίνεται στην διοίκηση του κ. Σημανδράκου».

Σύμφωνα με τις πηγές της ΝΔ, «Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως ανάφερε ο κ. Λαζαρίδης η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει αίτημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έτσι ώστε η επιτροπή και ο ελληνικός λαός να μάθει ποιος ή ποια κρύβεται πίσω από αυτόν τον κωδικό».

Τι λένε από το ΠΑΣΟΚ

Έντονη κριτική στην κατάθεση της πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ (2013–2014) Δήμητρα Χαλικιά στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ασκούν πηγές του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για τοποθετήσεις εκτός αρμοδιότητας και χωρίς πρωτογενή γνώση των υπό διερεύνηση περιόδων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κ. Χαλικιά αναφέρθηκε εκτενώς στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2020 και μετά –και ιδίως την περίοδο 2022–2023– παρά το γεγονός ότι δεν είχε, όπως επισημαίνεται, καμία θεσμική ή υπηρεσιακή σχέση με τον Οργανισμό. Η ίδια, κατά τις αναφορές, επικαλέστηκε την ιδιότητά της ως πολίτη και την ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης.

Οι πηγές του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι η πρώην αντιπρόεδρος επιχείρησε, με την κατάθεσή της, να αποδώσει κρίσεις για πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής και δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης, χαρακτηρίζοντας αβάσιμα τα στοιχεία της Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που αφορούν τον Μάκης Βορίδης, ενώ εμφανίστηκε επικριτική απέναντι στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με ενδεχόμενες ευθύνες των κ.κ. Βορίδη και Αυγενάκη. Αναφερόμενη στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης, φέρεται να υποστήριξε ότι το περιεχόμενο των επισυνδέσεων δεν τεκμηριώνει παράνομες πράξεις, επιφυλασσόμενη ωστόσο να επανεκτιμήσει τη θέση της σε περίπτωση δικαστικής κρίσης.

Κατά τις ίδιες πηγές, η κ. Χαλικιά φέρεται επίσης να επιχείρησε να αποσυνδέσει από το πεδίο ευθυνών πρόσωπα που είχαν ρόλο στη διαχείριση του εθνικού αποθέματος και στην εφαρμογή της λεγόμενης «τεχνικής λύσης», ζητήματα που, όπως τονίζεται, βρίσκονται στον πυρήνα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι, ενώ έχει προχωρήσει σε αναφορές προς τις εισαγγελικές αρχές για συμβάσεις με τεχνικούς συμβούλους, δεν υπήρξε αντίστοιχη καταγγελία εκ μέρους της για την υπόθεση του εθνικού αποθέματος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην παραδοχή της περί εκκρεμούς προσωπικής αντιδικίας με επιχειρηματικά συμφέροντα που δραστηριοποιούνται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στοιχείο που, κατά το ΠΑΣΟΚ, εγείρει ερωτήματα ως προς το πλαίσιο και την αμεροληψία της κατάθεσής της. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η πρώην αντιπρόεδρος άσκησε σφοδρή κριτική στους πρώην προέδρους του Οργανισμού Γρηγόρης Βάρρας και Ευάγγελος Σημανδράκος, αποδίδοντας ευθύνες για χειρισμούς της περιόδου της διοίκησής τους.

Τέλος, πηγές του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι, παρά τη μακρόχρονη ενασχόλησή της με τα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κ. Χαλικιά δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να διευκρινίσει βασικούς όρους που χρησιμοποιούνται στη σχετική δικογραφία, γεγονός που, όπως αναφέρουν, προκάλεσε εντύπωση κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής.