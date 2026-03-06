Πλεύρης: Συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Εβραϊκή Ένωση – Κεντρικά θέματα η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και η αύξηση των αντισημιτικών επιθέσεων στην Ευρώπη

Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Εβραϊκής Ένωσης (European Jewish Association), Rabbi Menachem Margolin, είχε στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης που του απηύθυνε η Ένωση.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις που συνδέονται με τη μετανάστευση, την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια τάξη στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε συνάρτηση με την κοινωνική συνοχή και την ασφάλεια, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανησυχητική αύξηση των αντισημιτικών επιθέσεων σε ευρωπαϊκές χώρες.

Ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι η προστασία της εβραϊκής κοινότητας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση των κρατών-μελών και βασικό πυλώνα του ευρωπαϊκού κράτους δικαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε ότι η αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική δεν αφορά μόνο τη διαχείριση των συνόρων, αλλά και τη διασφάλιση ότι όσοι εισέρχονται και διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σέβονται πλήρως τις αξίες, τους νόμους και τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται από τα ευρωπαϊκά Συντάγματα.

Συζητήθηκαν επίσης οι νεότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι πιθανές επιπτώσεις τους στην ασφάλεια και τη σταθερότητα εντός της Ευρώπης.

Ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις και υποστηρίζει μια ευρωπαϊκή προσέγγιση που συνδυάζει αυστηρό έλεγχο των παράνομων ροών, αποτελεσματικές επιστροφές και μηδενική ανοχή σε φαινόμενα ριζοσπαστικοποίησης και μίσους.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη και η κα Ruth Daskalopoulou, Διευθύντρια Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Εβραϊκής Ένωσης.