Πολιτική

Πλεύρης: Συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Εβραϊκή Ένωση – Κεντρικά θέματα η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και η αύξηση των αντισημιτικών επιθέσεων στην Ευρώπη

Υπογράμμισε ότι η προστασία της εβραϊκής κοινότητας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση των κρατών-μελών
Θάνος Πλεύρης
Πηγή φωτό: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Εβραϊκής Ένωσης (European Jewish Association), Rabbi Menachem Margolin, είχε στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης που του απηύθυνε η Ένωση.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις που συνδέονται με τη μετανάστευση, την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια τάξη στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε συνάρτηση με την κοινωνική συνοχή και την ασφάλεια, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανησυχητική αύξηση των αντισημιτικών επιθέσεων σε ευρωπαϊκές χώρες.

Ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι η προστασία της εβραϊκής κοινότητας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση των κρατών-μελών και βασικό πυλώνα του ευρωπαϊκού κράτους δικαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε ότι η αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική δεν αφορά μόνο τη διαχείριση των συνόρων, αλλά και τη διασφάλιση ότι όσοι εισέρχονται και διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σέβονται πλήρως τις αξίες, τους νόμους και τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται από τα ευρωπαϊκά Συντάγματα.

Συζητήθηκαν επίσης οι νεότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι πιθανές επιπτώσεις τους στην ασφάλεια και τη σταθερότητα εντός της Ευρώπης.

Ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις και υποστηρίζει μια ευρωπαϊκή προσέγγιση που συνδυάζει αυστηρό έλεγχο των παράνομων ροών, αποτελεσματικές επιστροφές και μηδενική ανοχή σε φαινόμενα ριζοσπαστικοποίησης και μίσους.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη και η κα Ruth Daskalopoulou, Διευθύντρια Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Εβραϊκής Ένωσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
173
156
73
61
56
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου για Ιράν: Η Ελλάδα δεν έχει καμία πρόθεση να εμπλακεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τάσσεται υπέρ της διπλωματικής οδού
Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν συμμετέχει «με οποιοδήποτε τρόπο» στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εξέπεμψε την Παρασκευή από το βήμα της...
Επίθεση στην Τεχεράνη από αμερικανοϊσραηλινά πυρά, πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Ανδρουλάκης: Η Κύπρος να στηριχτεί από όλη την Ευρώπη, λάθος η απόλυτη κάθετη ταύτιση του Μητσοτάκη με τον Νετανιάχου
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζητεί στήριξη της Λευκωσία από το σύνολο της ΕΕ, απορρίπτει την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και ασκεί σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό
Οι φρεγάτες «Ψαρά» και «Κίμων» πλέουν ανοιχτά της Λεμεσού, στην Κύπρο
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς για τη Μέση Ανατολή
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση, εξέφρασε ανησυχία για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη και έθεσε την ανάγκη να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα
Μητσοτάκης και Μαχμούντ Αμπάς
Κοντογεώργης για εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: Η ελληνική οικονομία δεν είναι φτερό στον άνεμο, ακόμη αδιόρατες οι συνέπειες του πολέμου
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ μιλά για ελέγχους στην αγορά, ετοιμότητα απέναντι σε πιθανές ανατιμήσεις στην ενέργεια και την εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ απορρίπτει τα σενάρια περί ελληνικής εμπλοκής σε επιθετικές ενέργειες
Καύσιμα
Αίτημα Κουτσούμπα στο ΥΠΠΟ για παραχώρηση ψηφιακού αντιγράφου στο ΚΚΕ με τις φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής
Στην επιστολή του προς τη Λίνα Μενδώνη, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ κάνει λόγο για τεκμήρια ιδιαίτερης ιστορικής βαρύτητας που πρέπει να αξιοποιηθούν προς όφελος της ιστορικής μνήμης και γνώσης
Φωτογραφίες 200 της Καισαριανής
Συνάντηση Μητσοτάκη – Νατσιού: Όσα ειπώθηκαν εκτός κάμερας για το ενιαίο αμυντικό δόγμα, τους «πατριώτες της φακής» και τους γάμους των γιων του
Το κατώφλι του γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή πέρασε στις 12.30 το μεσημέρι της Παρασκευής (06.03.2026) ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης...
Μητσοτάκης και Νατσιός
Μητσοτάκης σε Νατσιό: Πρώτη μας υποχρέωση η προστασία της Κύπρου, η Ελλάδα δύναμη ασφάλειας και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή
Ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την ελληνική συνδρομή προς την Κύπρο, ενώ ο πρόεδρος της «Νίκης» ζήτησε μέτρα απέναντι στις συνέπειες του πολέμου για την ελληνική κοινωνία
Συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο της «Νίκης», Δημήτρη Νατσιό, στην Βουλή (Πηγή φωτογραφίας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Πύραυλοι Patriot τοποθετούνται στη Βόρεια Ελλάδα για την προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν – Δύο F-16 θα επιτηρούν τον εναέριο χώρο
Οι διαδοχικές επικοινωνίες του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, με τον Βούλγαρο ομόλογό του, Ατανάς Ζαπριάνοφ, στον απόηχο της κρίσης στη Μέση Ανατολή
συστοιχία Patriot
173
Newsit logo
Newsit logo