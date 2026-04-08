«Πόλεμος» ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με φόντο τις δηλώσεις της Σώτης Τριανταφύλλου: «Η κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να κάνει μαθήματα περί θεσμικών ορίων»

Νέα σκληρή γραμμή αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης άνοιξαν οι δηλώσεις της Σώτης Τριανταφύλλου για το ΠΑΣΟΚ, με φόντο τη δημόσια συζήτηση που έχει αναζωπυρωθεί γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ευρύτερα ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας στο πολιτικό σύστημα.

Η αρχική τοποθέτηση της συγγραφέως, σε τηλεοπτική της παρέμβαση το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας (06.04.2026), προκάλεσε εμφανή ενόχληση στη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσε διαχρονικές ευθύνες στο πολιτικό σύστημα, υποστηρίζοντας ότι στην Ελλάδα «δεν υπήρχε ποτέ διαφάνεια» και ότι η χώρα έχει γαλουχηθεί «στην ατιμωρησία» και στη «μη λογοδοσία». Στο ίδιο πλαίσιο, η Σώτη Τριανταφύλλου ανέφερε ότι «ως κόμμα το ΠΑΣΟΚ – πιθανότατα και η υπόλοιπη αριστερά – δεν δικαιούται να ομιλεί με ηθικούς όρους που επί 20 χρόνια έκανε ό,τι έκανε».

Η αντίδραση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ δεν άργησε να έρθει. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να απαντήσει εμμέσως, αναδημοσιεύοντας στα social media την ανάρτηση της δικηγόρου και αναπληρώτριας του τομέα Οικονομικών του κόμματος, Μαρινίκης Θεοδώρου. Η παρέμβαση αυτή αποτέλεσε ουσιαστικά την πρώτη επίσημη πολιτική απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη στις αιχμές της συγγραφέως.

«Από πότε η ηθική είναι προνόμιο συγκεκριμένων και “αλάθητων”;»

Στην ανάρτησή της, η Μαρινίκη Θεοδώρου αντέτεινε ότι το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι «ποιος δικαιούται να μιλά με ηθικούς όρους», αλλά «αν έχουμε ακόμη το θάρρος να τους υπηρετούμε στην πράξη, ως άνθρωποι και ως κοινωνία». Με αιχμηρό τόνο, έθεσε το ερώτημα: «Από πότε η ηθική είναι προνόμιο συγκεκριμένων και “αλάθητων”;», ενώ χαρακτήρισε «απόλυτη και ακυρωτική» τη διατύπωση της Σώτης Τριανταφύλλου. Στην ίδια ανάρτηση υπογράμμισε ότι «όχι μόνο δικαιούμαστε, αλλά οφείλουμε να μιλάμε και να παλεύουμε για το καλύτερο, ειδικά όταν η παρακμή απλώνεται παντού», για να καταλήξει με τη φράση ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι ζωντανός οργανισμός, φτιαγμένος από ανθρώπους, με όνειρα, αξίες και αγώνες».

Η έμμεση αυτή απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ δεν εκλαμβάνεται απλά ως αντίδραση στις δηλώσεις της συγγραφέως, αλλά λειτουργεί και ως πολιτικό σήμα ότι η Χαριλάου Τρικούπη δεν προτίθεται να αφήσει αναπάντητες αιτιάσεις που αφορούν τη θεσμική και ηθική νομιμοποίηση της σημερινής της στάσης απέναντι στην κυβέρνηση.

Το σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη

Η συζήτηση, ωστόσο, έλαβε γρήγορα διαστάσεις ανοιχτής σύγκρουσης μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, όταν ακολούθησε η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης (08.04.2026) στον ρ/σ του ΣΚΑΪ. Η παρέμβασή του προκάλεσε άμεση και έντονη αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο με επίσημη ανακοίνωση επιχείρησε να μεταφέρει το επίκεντρο από τις δηλώσεις της Σώτης Τριανταφύλλου στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση.

«Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης προέβη σε μία ενέργεια βαθύτατα προβληματική. Αναδημοσίευσε μία ανάρτηση της κυρίας Θεοδώρου, που είναι -όπως διαβάζω εδώ- αναπληρώτρια τομεάρχης οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, μια ανάρτηση κατά της Σώτης Τριανταφύλλου, κορυφαίας Ελληνίδας, συγγραφέως και διανοούμενης. Θεωρώ, ότι είναι μια απαράδεκτη ενέργεια» είπε ο Παύλος Μαρινάκης, και συνέχισε λέγοντας:

«Μπορεί να διαφωνεί, ως έχει δικαίωμα, ο κ. Ανδρουλάκης και το κόμμα του με αυτά τα οποία είπε η κυρία Τριανταφύλλου, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πρέπον και ξεφεύγει των ορίων και των θεσμικών ορίων του κ. Ανδρουλάκη, με την ιδιότητά του ως πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μία τέτοια κίνηση και, επειδή ζούμε στη χώρα που πολλοί είναι “α λα καρτ ευαίσθητοι” με το κράτος δικαίου, αναμένω από τους γνωστούς – αγνώστους, “ευαίσθητους” να πράξουν τα δέοντα σε επίπεδο ανακοινώσεων και σε κάθε περίπτωση, θα μπορούσε όλο αυτό το πράγμα να τελειώσει -μέρες που είναι- με το να καταλάβει το λάθος του ο κ. Ανδρουλάκης και να αποσύρει αυτή την αναδημοσίευση».

ΠΑΣΟΚ: «Μαθήματα περί “θεσμικών ορίων” δεν είναι σε θέση να κάνει ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης»

Στην ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «ο κ. Μαρινάκης εγκάλεσε σήμερα την αναπληρώτρια τομεάρχη Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, Μαρινίκη Θεοδώρου, γιατί εξέφρασε την άποψή της με σοβαρότητα, σεβασμό προς τη συνομιλήτριά της και ακρίβεια». Με αυτόν τον τρόπο, η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να παρουσιάσει την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου ως απόπειρα πολιτικής στοχοποίησης ενός στελέχους της αντιπολίτευσης για μια δημόσια τοποθέτηση.

Στο ίδιο κείμενο, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «στην ελληνική δημοκρατία, όπως έχει δικαίωμα η κα. Σώτη Τριανταφύλλου να δηλώνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν δικαιούται να μιλά με ηθικούς όρους, το ίδιο δικαίωμα έκφρασης έχει και οποιοσδήποτε άλλος διαφωνεί με τη θέση της». Παράλληλα, επιμένει πως «δεκάδες στελέχη και ψηφοφόροι ενός δημοκρατικού προοδευτικού κόμματος δεν στερούνται ηθικού τεκμηρίου για να τοποθετούνται για τη διαφθορά που παράγει η “επιτελική” κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Η ανακοίνωση, μάλιστα, ανεβάζει αισθητά τους τόνους απέναντι στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για «δημοκρατία made in Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη», αφήνοντας αιχμές για διαφορετικά μέτρα και σταθμά στον δημόσιο λόγο. Ακόμη πιο επιθετική είναι η κατακλείδα, σύμφωνα με την οποία «μαθήματα περί “θεσμικών ορίων” δεν είναι σε θέση να κάνει ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης που έστησε ένα δυσώδες παρακράτος, υπονομεύοντας το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εθνική ασφάλεια».