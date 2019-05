Ποτάμι: Τιμάει την Ημέρα της Ευρώπης με… Call of Duty WW2 και Total War! video

“Η Ευρώπη έχει ανάγκη μια δυναμική συζήτηση. Η Ευρώπη έχει ανάγκη από αντιπαραθέσεις. Η Ευρώπη αντέχει τη σύγκρουση απόψεων. Η Ευρώπη αντέχει τη μάχη των ιδεών. Αρκεί να θυμόμαστε…” είναι το κοινό μήνυμα της Κ.Ο του Ποταμιού και των Νέων του Κινήματος.

Αλήθεια έχετε αναρωτηθεί τι κοινό έχουν μεταξύ τους τα δημοφιλή video games στρατηγικής όπως το Napoleon: Total War και το ολοκαίνουργιο Ancestors, τα κλασικά first person shooter σαν το Battlefield και το Call of Duty WW2 και το εντυπωσιακό action/adventure game όπως το Ryse: Son of Rome, εκτός του γεγονότος ότι διαδραματίζονται σε πολέμους επί ευρωπαϊκού εδάφους;

Οι Νέοι του Ποταμιού με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης που γιορτάζεται σήμερα στις 9 Μαΐου, δημιούργησαν ένα βίντεο εμπνευσμένο από δημοφιλή video games, για να δείξουν πως η μεγαλύτερη, χρονικά, περίοδος ειρήνης στην ιστορία της Γηραιάς Ηπείρου, έχει επιτευχθεί λόγω της Ε.Ε.

“Χάρη στην Ε.Ε ζούμε τη φρίκη του πολέμου μόνο στα βιντεοπαιχνίδια” λένε οι Νέοι του Κινήματος, ζητώντας την συμμετοχή των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων, στις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου προειδοποιώντας πως “το μέλλον δεν είναι δεδομένο”.

Παρακολουθείστε το tweet του Σταύρου Θεοδωράκη: