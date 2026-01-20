«Πυρά» Διαμαντοπούλου κατά Δούκα: «Ντροπή, εδώ είναι συνεδρίαση οργάνου»

Την έντονη αντίδραση της Άννας Διαμαντοπούλου προκάλεσε η επιλογή του Χάρη Δούκα να διαρρεύσει αποσπάσματα από την τοποθέτησή του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ, η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (20.01.2026).

Κατά τη διάρκεια της ήδη τεταμένης συνεδρίασης, η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, ζήτησε τον λόγο από τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για τη διαρροή αποσπασμάτων της ομιλίας του. «Ντροπή, εδώ είναι συνεδρίαση πολιτικού οργάνου», φέρεται να είπε, επιδεικνύοντας τα δημοσιεύματα που ήδη κυκλοφορούσαν με αναφορές στην τοποθέτησή του. Από την πλευρά του, ο Χάρης Δούκας φέρεται να απάντησε πως είχε προηγηθεί η δημοσιοποίηση της εισαγωγικής τοποθέτησης του Νίκου Ανδρουλάκη.

Η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ, το απόγευμα της Τρίτης (20.01.2026), διεξήχθη με μικροεντάσεις και διαφωνίες, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δέχεται αιχμές τόσο από τον Παύλο Γερουλάνο όσο και από τον Χάρη Δούκα. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε την αγωνία του για την πορεία του πολιτικού σχεδιασμού, ενώ ο δήμαρχος Αθηναίων επέμεινε στη διεξαγωγή προκριματικών εκλογών για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων.

Επίθεση Δούκα σε Ανδρουλάκη: Η στρατηγική μας απέτυχε

Στη συνέχεια, ο Χάρης Δούκας εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. «Η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε. Ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται» είπε ο δήμαρχος Αθηναίων, εκφράζοντας την αγωνία του όχι μόνο για τα εκλογικά ποσοστά αλλά και για τη συνολική φυσιογνωμία και προοπτική του κόμματος. Αφήνοντας σαφείς αιχμές για την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη, εν όψει του συνεδρίου του Μαρτίου, ζήτησε να προσλάβει λυτρωτικό χαρακτήρα η διαδικασία και να ληφθούν καθαρές αποφάσεις στρατηγικού προσανατολισμού. «Το ερώτημα είναι ξεκάθαρο: είμαστε υπέρ της προοδευτικής διακυβέρνησης με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ; Πρέπει να απαντήσουμε χωρίς “ναι μεν αλλά”», υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναίων, ασκώντας έμμεση πίεση για ουσιαστικό επανακαθορισμό της πολιτικής κατεύθυνσης.