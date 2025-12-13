Πυρά της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση για τους αγρότες: Προσχηματική η πρόσκληση Μητσοτάκη για διάλογο

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην πρόσκληση για διάλογο που απηύθυνε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στους αγρότες για διάλογο ώστε να βρεθούν λύσεις στα αιτήματά τους και να λήξουν τα μπλόκα και οι αποκλεισμοί των δρόμων.

«Προσχηματικό” χαρακτήρισαν οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, τον διάλογο που απηύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς τους εκπροσώπους των αγροτών, με αφορμή σχετική αναφορά του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλου Μαρινάκη, στο πλαίσιο της ομιλίας του για τον κρατικό προϋπολογισμό 2026 στη Βουλή νωρίτερα το Σάββατο (13.12.2025).

Οι αγρότες «δεν κατέβηκαν στους δρόμους για να κάνουνε ρεβεγιόν, ούτε για να εκφράσουν τον… ενθουσιασμό τους για τη βοήθεια που τόσο απλόχερα έχει δώσει η κυβέρνησή σας», σχολίασε δηκτικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος και απευθυνόμενος στην κυβέρνηση πρόσθεσε: «Θα δώσετε επιτέλους λύσεις ή θα εξακολουθήσετε να διαφημίζετε τις παραλείψεις σας;».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρήλος μίλησε για υποκριτικό κάλεσμα προς τους αγρότες, τα αιτήματα των οποίων «τα γνωρίζει μήνες». Προειδοποίησε μάλιστα, να μην πάρει πρωτοβουλίες η κυβέρνηση για «να διαρρήξει το μέτωπο των αγροτών», στους οποίους, η ελληνική κοινωνία βρίσκεται «δίπλα τους».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος είπε ότι «ο διάλογος που λέει κυβέρνηση είναι προσχηματικός. Γιατί, όταν θες διάλογο, δεν στέλνεις ούτε τα ΜΑΤ να χτυπήσουν τους αγροτοκτηνοτρόφους, που αγωνίζονται, ούτε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να ασκήσει διώξεις», Οι αγρότες δεν θέλουν λόγους συμπάθειας. Από τέτοια χορτάσανε. Θέλουνε συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Και δεν θα γυρίσουν πίσω με άδεια τα χέρια, ανέφερε.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κώστας Χήτας ρώτησε εάν η κυβέρνηση θα ικανοποιήσει τα αιτήματα των αγροτών ή όχι, αντί για «κουβέντες στον αέρα». Αλλιώς, είναι προσχηματική η πρόσκληση που απευθύνει ο πρωθυπουργός, είπε.

Πάει πάρα πολύ να κατηγορεί η κυβέρνηση της υποκρισίας, τους αγρότες, για προσχηματικό διάλογο, είπε ο πρόεδρος της ΚΟ Νέα Αριστερά, Αλέξης Χαρίτσης και τόνισε: «Σταματήστε να επενδύετε στον κοινωνικό αυτοματισμό. Σταματήστε να ρίχνετε λάδι στη φωτιά, με τη στήριξη και συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης. Προσπαθείτε να παρουσιάσετε τους αγρότες ως ”εγκληματική οργάνωση”. Εγκληματική οργάνωση είναι αυτή που έστησε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Στο σλόγκαν της κυβέρνησης «ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους» αντιτείνουμε ένα διαφορετικό: «Όχι στην κυβερνητική διαφθορά, όχι στον εμπαιγμό των έντιμων αγροτών» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, σημειώνοντας ότι «διάλογος με εκβιασμούς δεν γίνεται».