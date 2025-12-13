Αδιέξοδο με το αγροτικό: Νέα έκκληση για διάλογο από το Μαξίμου – «Ικανοποιήστε αιτήματα και το συζητάμε» από τους αγρότες

Από τη μια οι αγρότες που αρνούνται να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από την άλλη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος να κάνει νέα έκκληση για συζήτηση, λέγοντας ένα βροντερό «όχι» από το βήμα της Βουλής, σε κλειστούς δρόμους. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση των αγροτικών κινητοποιήσεων το απόγευμα του Σαββάτου (13/12/25), με τις δύο πλευρές να «ισορροπούν» σε τεντωμένο σχοινί.

Νωρίτερα, οι αγρότες αποφάσισαν να απαντήσουν αρνητικά στο κάλεσμα που τους απηύθυνε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για ραντεβού τη Δευτέρα (15.12.25) στο Μέγαρο Μαξίμου, διαμηνύοντας πως θα περιμένουν την απάντηση της κυβέρνησης μέχρι την Τρίτη (16/12/25). Όλα αυτά, στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου (13.12.25), για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στο μεταξύ και μέχρι να τοποθετηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση για τα αιτήματά τους, οι αγρότες λένε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα, τονίζοντας μάλιστα πως προτίθενται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Μαρινάκης: Ο διάλογος που επικαλούνται είναι προσχηματικός

Η απάντηση σε αυτήν την εξέλιξη, δεν άργησε να έρθει από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, που μίλησε για το θέμα από το βήμα της Βουλής.

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους» είπε ο κ. Μαρινάκης τονίζοντας ότι «όταν προβάλεις τα αιτήματά σου χωρίς καν να θέλεις να τα συζητήσεις, μάλλον ο διάλογος για εσένα είναι προσχηματικός».

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, έκανε ακόμα μία έκκληση για διάλογο, διευκρινίζοντας ξανά και ξανά, ότι η κυβέρνηση λέει «όχι» σε κλειστούς δρόμους.

«Επιμένω, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό και επαναλαμβάνω την έκκληση για διάλογο, χωρίς ταλαιπωρία της κοινωνίας. Ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους. Όχι στην ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να κάνουν τη χημειοθεραπεία τους. Όχι σε ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να πάνε στο σπίτι τους, στο χωριό τους, στη δουλειά τους, στο παιδί τους. Όχι σε δημιουργία εμποδίων και προβλημάτων στην αγορά» τόνισε.