Δένδιας από Τίρανα: Άμεση σύγκληση της Επιτροπής για τα Στρατιωτικά Κοιμητήρια

Η συνάντηση με τον Αλβανό ομόλογό του και το μήνυμα για τη Χειμάρρα και την ελληνική εθνική μειονότητα
Νίκος Δένδιας, επίσκεψη στην Αλβανία
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας με τον Αλβανό ομόλογό του (Πηγή φωτογραφία: Χ / @NikosDendias)
Στην άμεση σύγκληση της Μεικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τα Στρατιωτικά Κοιμητήρια συμφώνησαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Αλβανός ομόλογός του, Ερμάλ Νούφι, κατά τη συνάντησή τους τη Δευτέρα (25.05.2026) στα Τίρανα.

«Η Ελλάδα σέβεται διαχρονικά αυτούς που θυσιάστηκαν για την πατρίδα», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο Χ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμφωνίας με την Αλβανία για την επανεκκίνηση των σχετικών εργασιών. 

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στα Τίρανα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έγινε δεκτός και από τον πρωθυπουργό της χώρας, Έντι Ράμα, με τον οποίο, όπως σημείωσε, ανέλυσαν «την ευρύτερη γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή».

Ο Νίκος Δένδιας έκανε ειδική αναφορά και στη Χειμάρρα, τονίζοντας ότι από εκεί θεωρεί πως έλκει την απώτερη καταγωγή του. Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση του ότι η Ελληνική Εθνική Μειονότητα αποτελεί «γέφυρα φιλίας μεταξύ των δύο κρατών και λαών».

Υπουργικό συμβούλιο την Τρίτη υπό τον Μητσοτάκη – Στο τραπέζι ισότητα αμοιβών, Ταμείο Ανάκαμψης και ξένες επενδύσεις
Στις 11.00 στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεδρίαση - Η ατζέντα περιλαμβάνει ακόμη Τεχνητή Νοημοσύνη, νέα ΚΑΠ, αεροδρόμιο Καλαμάτας και επαναδιορισμό Στουρνάρα
Κυριάκος Μητσοτάκης
