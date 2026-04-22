Σε τρεις γραμμές η ΚΟ της ΝΔ για την άρση ασυλίας των 13 – Οι κινήσεις στο παρασκήνιο για να περιοριστούν οι διαρροές 

Χωρισμένη στα τρία αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ., κατά την ψηφοφορία στη Βουλή για την άρση ασυλίας των 13 «γαλάζιων» βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ένα μπλοκ βουλευτών της ΝΔ, η πλειοψηφία,θα συνταχθεί με την κυβερνητική γραμμή στην Βουλή για οριζόντια άρση των ασυλιών. Ένα άλλο μπλοκ αναμένεται να επιλέξει το… «στρίβειν δια του αρραβώνος», δηλαδή την αποχή από την ψηφοφορία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και υπάρχουν και κάποιοι, λίγοι τελικά, βουλευτές, οι οποίοι έως και χθες το βράδυ προσανατολίζονταν προς το «όχι» και συναρτούσαν τη στάση τους, εν πολλοίς, με τα όσα θα πουν από το βήμα της Βουλής οι 13 συνάδελφοι τους, που το όνομα τους περιλαμβάνεται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις παράτυπες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το πολιτικό μασάζ μέχρι το «παρά πέντε» της ψηφοφορίας φέρεται να απέδωσε. Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις «γαλάζιων» βουλευτών…

«Όταν δημόσια λένε ότι θέλουν να αρθεί (η ασυλία τους), ποιος είμαι εγώ ο οποίος αυτή τους την επιθυμία μπορώ να πω ότι δεν την στηρίζω» δήλωσε ο βουλευτής Αχαΐας, Ανδρέας Κατσανιώτης (Ant1).

«Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Θα βαρύνει πολύ σε μένα ο τρόπος με τον οποίο θα τοποθετηθούν οι συνάδελφοι στην Ολομέλεια» δήλωσε ο βουλευτής Φθιώτιδας, Γιάννης Οικονόμου (ρ/φ Παραπολιτικά 90,1).

«Ανοίγει ένας κατήφορος να διώκονται βουλευτές για βουλευτικά τους καθήκοντα. Εγώ δεν μπορώ να ακολουθήσω αυτή τη γραμμή και επομένως θα απέχω» ξεκαθάρισε ο βουλευτής της Α’ Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής, Στέλιος Πέτσας (Action 24).

«Ναι» με αστερίσκους από τον Άδ. Γεωργιάδη – «Γρίφος» η στάση Βορίδη

«Γρίφος» παραμένει η στάση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, ο οποίος δηλώνει προβληματισμένος, ενώ έχει χαρακτηρίσει νομικά μη βάσιμες τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Αντίθετα, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος επιτίθεται σταθερά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αμφισβητώντας ευθέως την αντικειμενικότητα της, χθες το βράδυ «άνοιξε τα χαρτιά του». Σε ανάρτηση του ξεκαθάρισε πως θα ψηφίσει την άρση ασυλίας των βουλευτών της Ν.Δ. «για να μην μείνει πάνω στην παράταξη καμία σκιά», αλλά… «με τέτοια στοιχεία» δεν θα το ξανακάνει.

«’Έλεος πια με την υποκρισία. Δεν χρειάζεται να ποινικοποιήσουμε όλη μας την ζωή. Αν δεν υπάρχει δόλος και ίδιον όφελος δεν υπάρχει παρανομία» τόνισε ο υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Ν.Δ..

Το παρασκήνιο

Το Μαξίμου προσδοκά ότι τελικά δεν θα ξεπεράσουν τις 10 οι διαρροές, κι έτσι δεν θα υπάρχει πλήγμα στην εικόνα της κυβέρνησης.

Αυτό που φέρεται να επανέφερε κάποιους υποψήφιους «αντάρτες» στην κυβερνητική γραμμή, και κυρίως στους «γαλάζιους» βουλευτές που ζητούν άπαντες την άρση της ασυλίας τους, ήταν η δέσμευση του Μαξίμου για συμμετοχή στα ψηφοδέλτια, ανεξάρτητα από το αν θα έχει αποφανθεί ή όχι η Δικαιοσύνη για κάθε μία περίπτωση έως τις κάλπες.

Εξαίρεση αποτελούν ο βουλευτής Σερρών, Κώστας Αχ. Καραμανλής και βουλευτής Τρικάλων, Κατερίνα Παπακώστα, που ήδη έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές.

Ψήφος κατά συνείδηση

«Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας δεν θα παράξουν κάποιο, οποιοδήποτε αποτέλεσμα ή κάποια συνέπεια» δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης (ρ/φ Παραπολιτικά 90,1), ο οποίος είχε από ημέρες ξεκαθαρίσει ότι η γραμμή του κυβερνώντος κόμματος είναι ψήφος κατά συνείδηση.

Ραντεβού στις 30 Απριλίου δίνουν οι «δυσαρεστημένοι» βουλευτές

Και αν σήμερα κάποιοι βουλευτές επιλέξουν να «σιωπήσουν», είτε συντασσόμενοι με την κεντρική «επιταγή» για οριζόντια άρση ασυλιών, είτε δια της αποχής, βέβαιο θεωρείται ότι τη δυσαρέσκεια τους θα την εκφράσουν στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ., η οποία έχει οριστεί για τις 30 Απριλίου.