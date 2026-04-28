Σκληρή σύγκρουση στη Βουλή για υποκλοπές και Δικαιοσύνη: «Φύγετε, η χώρα δεν αντέχει άλλο» – «Δεν θα στήσουμε ΠΑΣΟΚοδικεία ή ΣΥΡΙΖΟδικεία»

Στη Βουλή μεταφέρθηκε σήμερα (28.04.2026) η πολιτική σύγκρουση για την υπόθεση των υποκλοπών, στον απόηχο της διάταξης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, με την οποία αρχειοθετείται η υπόθεση, αλλά και της ανακοίνωσης του Νίκου Ανδρουλάκη ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.

Η κυβερνητική πλειοψηφία επιχείρησε να αποκρούσει την κριτική της αντιπολίτευσης για τη στάση της στην υπόθεση των υποκλοπών, κάνοντας λόγο για επικίνδυνες επιθέσεις στον θεσμό της Δικαιοσύνης. Από την άλλη πλευρά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι άλλο είναι ο σεβασμός στον θεσμό και άλλο η κριτική σε δικαστικές αποφάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι συγχέει την εμπιστοσύνη με την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. «Πιστεύουμε ακράδαντα στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, γι’ αυτό και θέλουμε να σπάσουμε τα δεσμά της από το πολιτικό σύστημα», ανέφερε, προσθέτοντας: «Κανένας σας δεν θέλει να ξέρει; Φύγετε, η χώρα δεν αντέχει άλλο αυτά που κάνετε».

ΣΥΡΙΖΑ: «Πραξικοπηματική» η παρέμβαση του Αρείου Πάγου

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, η Όλγα Γεροβασίλη χαρακτήρισε «πραξικοπηματική» την παρέμβαση της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, ενώ έθεσε το ερώτημα αν υπάρχει κράτος δικαίου στη χώρα. Λίγο αργότερα, ο Σωκράτης Φάμελλος μίλησε για «απαράδεκτη» διάταξη Τζαβέλλα και «βόμβα» στα θεμέλια της Δικαιοσύνης, ανακοινώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει την πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή.

ΝΔ: «Η επίθεση στη Δικαιοσύνη είναι ωμή»

Στην αντεπίθεση πέρασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για «ωμή» και «επικίνδυνη» επίθεση στη Δικαιοσύνη. «Ξεπεράστηκε η λεπτή γραμμή ισορροπίας μεταξύ πολιτικής και δικαστικής εξουσίας», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η προσβολή στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης είναι «ευθεία». Απαντώντας στις αιτιάσεις περί κυβερνητικής επιλογής του κ. Τζαβέλλα, σημείωσε ότι «τον ψήφισαν οι συνάδελφοί του» και όχι η Νέα Δημοκρατία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κόντρα Μαρκόπουλου – Πέρκα: «Δεν θα στήσουμε λαϊκά δικαστήρια»

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε με την Πέτη Πέρκα, πρόεδρο της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, η οποία έκανε λόγο για «εκτροπή και με τη βούλα».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος απάντησε σε υψηλούς τόνους: «Ο λαϊκός παράγοντας παρεμβαίνει με τις εκλογές, εκτός αν η πρόταση της εγχώριας Αριστεράς είναι να στήσουμε λαϊκά δικαστήρια. Εδώ θα μας βρείτε απέναντι». «Δεν θα στήσουμε ΠΑΣΟΚοδικεία ή ΣΥΡΙΖΟδικεία. Η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη», πρόσθεσε, κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι «ηγείται της αμφισβήτησης της Δικαιοσύνης».

Από την πλευρά της, η Πέτη Πέρκα ανταπάντησε ότι η κυβέρνηση «έπρεπε σήμερα να απολογείται» και υποστήριξε πως η διάκριση των εξουσιών παραβιάστηκε όταν η ΕΥΠ υπήχθη απευθείας στον πρωθυπουργό μέσω του νόμου για το επιτελικό κράτος.

ΚΚΕ: Θα στηρίξουμε την Εξεταστική με το δικό μας πολιτικό σκεπτικό

Το ΚΚΕ, διά του Νίκου Καραθανασόπουλου, χαρακτήρισε «βολική» για την κυβέρνηση την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κάνοντας λόγο για «συγκάλυψη». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ σημείωσε ότι το κόμμα θα στηρίξει την πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή «με το δικό του πολιτικό σκεπτικό», ζητώντας να διερευνηθούν όλες οι υποθέσεις παρακολουθήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της υπόθεσης του τηλεφωνικού κέντρου του ΚΚΕ.

Ελληνική Λύση: Θα υπερψηφίσουμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ

Θετική στάση προανήγγειλε και η Ελληνική Λύση, με τον Κώστα Χήτα να δηλώνει ότι το κόμμα του θα υπερψηφίσει την πρόταση όταν κατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ.