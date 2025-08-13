Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Σοφία Βούλτεψη για φωτιές: Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε εθελοντές

«Να δώσουμε μάχη να αυξηθούν οι εθελοντές, που θα κάνουν περιπολίες κοκ» σημείωσε
Η Σοφία Βούλτεψη
Η Σοφία Βούλτεψη / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Μάχη με τις φλόγες δίνουν σχεδόν 5.000 πυροσβέστες από το πρωί της Τρίτης, με την πρώην υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη να κάνει τη δική της εκτίμηση για την εξάπλωση των πυρκαγιών.

Η Σοφία Βούλτεψη βρέθηκε καλεσμένη στην πρωινή εκπομπή του Mega, όπου κλήθηκε να σχολιάσει τις μεγάλες φωτιές που καίνε εδώ και ώρες στην Ελλάδα λέγοντας πως το παρά τους νόμους το πρόβλημα είναι η έλλειψη εθελοντών. 

Η ίδια τόνισε πως στη Γερμανία υπάρχουν 1 εκατ. άνθρωποι διαθέσιμοι για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, από τους οποίους οι 935.000 είναι εθελοντές και 65.000 μόνιμοι. Συνέχισε λέγοντας πως η Αυστρία έχει 345.000 προσωπικό και οι εθελοντές είναι 342.500, μόνο 2.500 είναι οι μόνιμοι.

 

Πιστεύω, συνέχισε, πως αντί για νόμους για το τι στολές πρέπει να φοράνε, να δώσουμε μάχη να αυξηθούν οι εθελοντές, που θα κάνουν περιπολίες κοκ. Στη διαπίστωση της δημοσιογράφου ότι δεν μπορεί ένα κράτος να στηρίζεται στους εθελοντές, η ίδια επέμεινε λέγοντας πως η Αμερική είναι ένα κράτος με 75% εθελοντές.

 

Η ίδια στη συνέχεια μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ σημείωσε πως σαφώς η χώρα έχει ανάγκη από τους εποχικούς πυροσβέστες, ωστόσο μια τέτοια έκρυθμη κατάσταση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αν δεν αναπτυχθεί ένα γενναίο σύστημα εθελοντισμού.

Πολιτική
