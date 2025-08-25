Σωκράτης Φάμελλος: Ο κύριος Μητσοτάκης υπόσχεται ανακαίνιση σχολείων, αλλά χωρίς μαθητές

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο Σωκράτης Φάμελλος. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στο σχέδιο που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός νωρίτερα τη Δευτέρα (25.08.2025) από του Ζωγράφου για την ανακαίνιση 431 σχολείων.

Ο Σωκράτης Φάμελλος σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης «υπόσχεται ανακαίνιση σχολείων, αλλά χωρίς μαθητές». Μάλιστα, αναφέρθηκε στο μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, παραθέτοντας αριθμούς. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στην ερήμωση της υπαίθρου και κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλλειψη σχεδίου.

Καταλήγοντας ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι «είναι θέμα πολιτικής επιλογής αν θα ευημερούν οι Φραπέδες και οι Χασάπηδες στην ελληνική περιφέρεια ή οι οικογένειες, η νέα γενιά και τα σχολεία!».

«Ο κ. Μητσοτάκης υπόσχεται ανακαίνιση σχολείων, αλλά χωρίς μαθητές!

Είναι σοκαριστικά τα στοιχεία της νέας σχολικής χρονιάς, που ξεκινά με χιλιάδες λιγότερα παιδιά στην Α΄ Δημοτικού και με εκατοντάδες σχολεία κλειστά. Οι εγγραφές στην πρώτη τάξη δημοτικού είναι φέτος μόλις 71.181, καταγράφοντας μείωση 0% μέσα σε 15 χρόνια. Την ίδια στιγμή, μόνο σε Κεντρική Μακεδονία, ΑΜΘ, Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, 232 σχολικές μονάδες θα μείνουν κλειστές. Οι επίσημες ανακοινώσεις θέτουν σε αναστολή 76 Δημοτικά και 156 Νηπιαγωγεία. Τα νούμερα αυτά ίναι η σκληρή απόδειξη της οξείας δημογραφικής κρίσης και της ερήμωσης της υπαίθρου, που απειλεί το μέλλον της πατρίδας μας. Τα σχολεία σβήνουν από τον χάρτη και η περιφέρεια ερημώνει. Και ιδιαίτερα η ακριτική περιφέρεια, παρά τις υποκριτικές εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη…

Απαιτείται άμεσα σχέδιο και πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Κάτι που σαφέστατα δεν έχει η κυβέρνηση. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης να στηριχτούν οι νέες οικογένειες, η περιφερειακή ανάπτυξη και η αποκέντρωση επενδύσεων.

Χρειάζεται ισχυρή Πολιτεία που θα δίνει οικονομικά κίνητρα, θα ασκεί δημόσιες πολιτικές και θα εγγυηθεί έναν ισχυρό καινοτόμο αγροτικό τομέα ποιοτικών ελληνικών προϊόντων.

Επίσης, είναι επιτακτική ανάγκη να βελτιωθούν οι εργασιακές συνθήκες, να καταργηθούν οι αντεργατικοί νόμοι της ΝΔ και να παρθούν ουσιαστικά μέτρα για την ακρίβεια και την υπερφορολόγηση, ώστε να εκλείψει η ανασφάλεια που εμποδίζει πολλά νέα ζευγάρια να κάνουν οικογένεια.

Αυτές είναι οι ουσιαστικές πολιτικές που αρνείται να υλοποιήσει ο κ. Μητσοτάκης. Η χώρα χρειάζεται συγκεκριμένο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης και αναβάθμισης της δημόσιας Παιδείας και όχι μόνο ανακαινίσεις κτηρίων.

Είναι θέμα πολιτικής επιλογής αν θα ευημερούν οι Φραπέδες και οι Χασάπηδες στην ελληνική περιφέρεια ή οι οικογένειες, η νέα γενιά και τα σχολεία!».

Μητσοτάκης από το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου: Έως τις αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουν ανακαινιστεί 431 σχολεία

Υπενθυμίζεται ότι επισκεπτόμενος το πρωί της Δευτέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, συνοδευόμενος από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ενημερώθηκε για τις εργασίες αναβάθμισης του σχολείου από τους υπευθύνους, ενώ συνομίλησε και με εργαζόμενους.

«Χαίρομαι πολύ γιατί σε λίγες εβδομάδες το πρώτο κουδούνι θα υποδεχθεί τους μαθητές σας σε ένα κτίριο που θα έχει ανακαινιστεί εντός και εκτός», είπε ο πρωθυπουργός.

Μιλώντας για το σχολικό πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», τόνισε: «Το πρόγραμμα αποδεικνύεται εξαιρετικά επιτυχημένο καθώς 431 σχολεία σε όλη την επικράτεια θα έχουν ανακαινιστεί έως τις αρχές Σεπτεμβρίου και πρόθεσή μας είναι να ενισχύσουμε την χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού.

Διότι κάθε σχολείο το οποίο ανακαινίζεται προσφέρει στα παιδιά μας ποιοτικές κτηριακές υποδομές, ειδικά όταν αναλογιστούμε ότι πολλά από τα κτήριά μας είναι παλιά και πολύ ταλαιπωρημένα».

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και τον Διευθυντή του σχολείου Αριστείδη Φαλαγκάρα για τις εργασίες που υλοποιούνται στις αίθουσες διδασκαλίας, στους κοινόχρηστους χώρους και στο προαύλιο του παλαιότερου σχολείου στον Δήμο Ζωγράφου, στο οποίο επιπρόσθετα τοποθετείται αναβατήρας και γίνονται τα απαραίτητα έργα ώστε το σύνολο των εγκαταστάσεων να είναι προσβάσιμες σε μαθητές με αναπηρία.

Όπως επισημάνθηκε, πρόκειται για την πρώτη ανακαίνιση του σχολικού συγκροτήματος από την κατασκευή των πρώτων κτηρίων του, το 1954.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο σχολείο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί και σε άλλα σχολεία.

Ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού:

«Κύριε Διευθυντά, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σε λίγες εβδομάδες από τώρα το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς θα υποδεχθεί τους μαθητές του Γυμνασίου σας σε ένα κτήριο το οποίο θα έχει σημαντικά ανακαινιστεί και ως προς τις τάξεις και ως προς την προσβασιμότητα και ως προς τους χώρους υγιεινής, αλλά και -αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό- ως προς εξωτερικούς χώρους άθλησης, οι οποίοι καλύπτουν τις ανάγκες και του Γυμνασίου και του Λυκείου, το οποίο συστεγάζεται σε αυτό το οικοδομικό τετράγωνο.

Το πρόγραμμα ”Μαριέττα Γιαννάκου” απεδείχθη εξαιρετικά επιτυχημένο, 431 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια θα έχουν ανακαινιστεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου και πρόθεσή μας είναι όχι απλά να συνεχίσουμε, αλλά να ενισχύσουμε τη χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού. Διότι κάθε σχολείο το οποίο ανακαινίζεται προσφέρει στα παιδιά μας ποιοτικές κτηριακές υποδομές, ειδικά όταν αναλογιστούμε ότι πολλά από τα κτήριά μας είναι παλιά και πολύ ταλαιπωρημένα.

Επίσης, κάθε εξωτερικός, προαύλιος χώρος ο οποίος ανακαινίζεται μας επιτρέπει να κάνουμε πράξη αυτή την έννοια του ανοιχτού σχολείου. Ενός σχολείου, δηλαδή, το οποίο θα είναι ανοιχτό στα παιδιά της γειτονιάς και πέραν των ωρών λειτουργίας του, ώστε να μπορούν τα παιδιά να έρχονται, να αξιοποιούν τις εγκαταστάσεις, να αθλούνται, να παίζουν, να είναι μακριά από τις οθόνες των κινητών τους και να κάνουν πιο χρήσιμα και πιο δημιουργικά πράγματα.

Και χαίρομαι διότι βλέπω εδώ, στην αίθουσα αυτή η οποία μόλις ανακαινίστηκε, και τους διαδραστικούς πίνακες, οι οποίοι πια έχουν τοποθετηθεί πρακτικά σε όλες τις τάξεις των δημόσιων σχολείων μας, από την Ε’ Δημοτικού έως και την Γ’ Λυκείου.

Βλέπουμε, λοιπόν, το πώς από τη μία η αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών αλλά και η χρήση της τεχνολογίας μας επιτρέπουν να προσφέρουμε στους μαθητές μας αλλά και τους καθηγητές μας μια διαφορετική εκπαιδευτική εμπειρία, στα πλαίσια του “νέου σχολείου” έτσι όπως το οραματιζόμαστε.



Οπότε, καλή αρχή ευχόμαστε και σύντομα θα έχουμε και σημαντικές ανακοινώσεις για τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να επεκτείνουμε το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” σε πολλά περισσότερα σχολεία της ελληνικής επικράτειας».

Από την πλευρά της, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη σημείωσε: «Σας καλωσορίζουμε στο σχολείο. Τα σχολεία μας είναι έτοιμα να υποδεχθούν τα παιδιά μας και τους εκπαιδευτικούς για τη νέα χρονιά. Φέτος, πολλά από αυτά, όμως, ανακαινισμένα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πρωτοβουλία που πήρατε και, βέβαια, και τις τράπεζες, το Υπουργείο Μεταφορών, τις ”Κτιριακές Υποδομές”, έτσι ώστε να μπορούμε φέτος να υποσχόμαστε στα παιδιά και ένα καλύτερο περιβάλλον.

Δεν σταματάει αυτή η προσπάθεια και του χρόνου και κάθε χρονιά να προσπαθούμε να παραδίδουμε καινούργια σχολεία, ”κύτταρα”, όπως είπε και ο Διευθυντής, μιας ολόκληρης γειτονιάς, ανοιχτά για τα παιδιά, έτσι χαρούμενα και φωτεινά. Φέτος, με περισσότερους διορισμούς, με καλύτερες υποδομές και υποσχόμαστε συνεχώς βελτιώσεις στο ελληνικό μας δημόσιο σχολείο».