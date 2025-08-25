Κυριάκος Μητσοτάκης από το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου: Έως τις αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουν ανακαινιστεί 431 σχολεία

Το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας (25.08.2025) ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το συγκεκριμένο σχολείο ανακαινίστηκε μέσα από το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνοδευόταν από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ενημερώθηκε για τις εργασίες αναβάθμισης του σχολείου από τους υπευθύνους, ενώ συνομίλησε και με εργαζόμενους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Χαίρομαι πολύ γιατί σε λίγες εβδομάδες το πρώτο κουδούνι θα υποδεχθεί τους μαθητές σας σε ένα κτίριο που θα έχει ανακαινιστεί εντός και εκτός», είπε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μιλώντας για το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου, τόνισε: «Το πρόγραμμα αποδεικνύεται εξαιρετικά επιτυχημένο καθώς 431 σχολεία σε όλη την επικράτεια θα έχουν ανακαινιστεί έως τις αρχές Σεπτεμβρίου και πρόθεσή μας είναι να ενισχύσουμε την χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού.

Διότι κάθε σχολείο το οποίο ανακαινίζεται προσφέρει στα παιδιά μας ποιοτικές κτηριακές υποδομές, ειδικά όταν αναλογιστούμε ότι πολλά από τα κτήριά μας είναι παλιά και πολύ ταλαιπωρημένα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και τον Διευθυντή του σχολείου Αριστείδη Φαλαγκάρα για τις εργασίες που υλοποιούνται στις αίθουσες διδασκαλίας, στους κοινόχρηστους χώρους και στο προαύλιο του παλαιότερου σχολείου στον Δήμο Ζωγράφου, στο οποίο επιπρόσθετα τοποθετείται αναβατήρας και γίνονται τα απαραίτητα έργα ώστε το σύνολο των εγκαταστάσεων να είναι προσβάσιμες σε μαθητές με αναπηρία.

Όπως επισημάνθηκε, πρόκειται για την πρώτη ανακαίνιση του σχολικού συγκροτήματος από την κατασκευή των πρώτων κτηρίων του, το 1954.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο σχολείο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί και σε άλλα σχολεία. Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Πρωθυπουργού:

«Κύριε Διευθυντά, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σε λίγες εβδομάδες από τώρα το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς θα υποδεχθεί τους μαθητές του Γυμνασίου σας σε ένα κτήριο το οποίο θα έχει σημαντικά ανακαινιστεί και ως προς τις τάξεις και ως προς την προσβασιμότητα και ως προς τους χώρους υγιεινής, αλλά και -αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό- ως προς εξωτερικούς χώρους άθλησης, οι οποίοι καλύπτουν τις ανάγκες και του Γυμνασίου και του Λυκείου, το οποίο συστεγάζεται σε αυτό το οικοδομικό τετράγωνο.

Το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” απεδείχθη εξαιρετικά επιτυχημένο, 431 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια θα έχουν ανακαινιστεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου και πρόθεσή μας είναι όχι απλά να συνεχίσουμε, αλλά να ενισχύσουμε τη χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού. Διότι κάθε σχολείο το οποίο ανακαινίζεται προσφέρει στα παιδιά μας ποιοτικές κτηριακές υποδομές, ειδικά όταν αναλογιστούμε ότι πολλά από τα κτήριά μας είναι παλιά και πολύ ταλαιπωρημένα.

Επίσης, κάθε εξωτερικός, προαύλιος χώρος ο οποίος ανακαινίζεται μας επιτρέπει να κάνουμε πράξη αυτή την έννοια του ανοιχτού σχολείου. Ενός σχολείου, δηλαδή, το οποίο θα είναι ανοιχτό στα παιδιά της γειτονιάς και πέραν των ωρών λειτουργίας του, ώστε να μπορούν τα παιδιά να έρχονται, να αξιοποιούν τις εγκαταστάσεις, να αθλούνται, να παίζουν, να είναι μακριά από τις οθόνες των κινητών τους και να κάνουν πιο χρήσιμα και πιο δημιουργικά πράγματα.

Και χαίρομαι διότι βλέπω εδώ, στην αίθουσα αυτή η οποία μόλις ανακαινίστηκε, και τους διαδραστικούς πίνακες, οι οποίοι πια έχουν τοποθετηθεί πρακτικά σε όλες τις τάξεις των δημόσιων σχολείων μας, από την Ε’ Δημοτικού έως και την Γ’ Λυκείου.

Βλέπουμε, λοιπόν, το πώς από τη μία η αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών αλλά και η χρήση της τεχνολογίας μας επιτρέπουν να προσφέρουμε στους μαθητές μας αλλά και τους καθηγητές μας μια διαφορετική εκπαιδευτική εμπειρία, στα πλαίσια του “νέου σχολείου” έτσι όπως το οραματιζόμαστε.



Οπότε, καλή αρχή ευχόμαστε και σύντομα θα έχουμε και σημαντικές ανακοινώσεις για τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να επεκτείνουμε το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” σε πολλά περισσότερα σχολεία της ελληνικής επικράτειας».

Από την πλευρά της, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη σημείωσε: «Σας καλωσορίζουμε στο σχολείο. Τα σχολεία μας είναι έτοιμα να υποδεχθούν τα παιδιά μας και τους εκπαιδευτικούς για τη νέα χρονιά. Φέτος, πολλά από αυτά, όμως, ανακαινισμένα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πρωτοβουλία που πήρατε και, βέβαια, και τις τράπεζες, το Υπουργείο Μεταφορών, τις “Κτιριακές Υποδομές”, έτσι ώστε να μπορούμε φέτος να υποσχόμαστε στα παιδιά και ένα καλύτερο περιβάλλον.

Δεν σταματάει αυτή η προσπάθεια και του χρόνου και κάθε χρονιά να προσπαθούμε να παραδίδουμε καινούργια σχολεία, “κύτταρα”, όπως είπε και ο Διευθυντής, μιας ολόκληρης γειτονιάς, ανοιχτά για τα παιδιά, έτσι χαρούμενα και φωτεινά. Φέτος, με περισσότερους διορισμούς, με καλύτερες υποδομές και υποσχόμαστε συνεχώς βελτιώσεις στο ελληνικό μας δημόσιο σχολείο».