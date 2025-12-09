Πολιτική

Σπύρος Σουρμελίδης για την παραίτηση από την «Αυγή»: Ούτε με άδειασε κανείς, ούτε άδειασα κανέναν

«Εγώ υπέβαλα την παραίτηση, εφόσον υπάρχει αυτή η δυσαρμονία σε μια συζήτηση»
Το εξώφυλλο της εφημερίδας Αυγή

Για την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή της «Αυγής» μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας την περασμένη Κυριακή (7.12.25).

«Το διευθυντής δεν είναι δουλειά, το δημοσιογράφος είναι δουλειά», ανέφερε αρχικά, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, το πρωί της Τρίτης (9.12.25), για την παραίτησή του από τη διεύθυνση της εφημερίδας.

Για το πρωτοσέλιδο που προκάλεσε τριγμούς στον ΣΥΡΙΖΑ εξήγησε: «Η ματιά ήταν καθαρά δημοσιογραφική. Μετά το “Παλλάς” υπάρχει ένα νέο σκηνικό στον ευρύτερο χώρο, δεν μιλάμε μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για τον ευρύτερο χώρο. Η αγωνία η δική μας η δημοσιογραφική είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένει τι θα του πεις, ποια είναι η νέα εικόνα. Και του περιγράφεις αυτή τη νέα εικόνα».

«Ούτε με άδειασε κανένας, ούτε άδειασα κανέναν. Ούτε ο κ. Φάμελλος, θα ήμουν άδικος αν το έλεγα. Σε όλο αυτό το μεγάλο διάστημα που συνεργαζόμαστε δεν σήκωσε το τηλέφωνο να μου πει “πάρε, βάλε”», ξεκαθάρισε.

 

«Η κατεύθυνση είναι δεδομένη. Είναι η αριστερή ματιά, τα αριστερά εργαλεία ανάλυσης», είπε για την εφημερίδα.

Επίσης, ανέφερε πως δεν του ζητήθηκε να υποβάλει την παραίτησή του. «Εγώ την υπέβαλα, εφόσον υπάρχει αυτή η δυσαρμονία σε μια συζήτηση».

«Η ματιά, είναι απολύτως δημοσιογραφική και είναι για τον ευρύτερο χώρο», επανέλαβε.

Για το πού οδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά, ο κ. Σουρμελίδης εκτίμησε πως «υπάρχει η προοπτική για συνάντηση των χώρων και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Αριστερά. Είναι δεδομένη η προσπάθεια από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, λέγεται συνεχώς το να υπάρξει σύγκλιση», αλλά υπάρχουν πολλά ακόμη βήματα για αυτό, σημείωσε.  

«Για αυτό πιστεύω πως το ”βίοι παράλληλοι” απηχεί στη σημερινή εικόνα», επισήμανε. 

Newsit logo
Newsit logo