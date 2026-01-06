Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Στο Ελιζέ ο Μητσοτάκης για την Ουκρανία, τον υποδέχθηκε ο Μακρόν – Το τετ α τετ με τον γαμπρό του Τραμπ

Στις συνομιλίες, τις ΗΠΑ εκπροσωπεί και ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Παρίσι για τη συνάντηση ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία που συγκάσεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Στο Παρίσι βρίσκεται από το μεσημέρι της Τρίτης (06.01.2026) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη διεθνή συνάντηση της αποκαλούμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία. Τον Έλληνα πρωθυπουργό υποδέχθηκε θερμά στο Ελιζέ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, όπως και τους υπόλοιπους 33 ηγέτες που συμμετέχουν στις εργασίες της συνόδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του είχε και ένα τετ α τετ με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αλλά και με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου, όπως «προδίδουν» και οι πρώτες φωτογραφίες.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ελιζέ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ελιζέ μαζί με τους Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / EUROKINISSI)
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

 

Η λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων», δηλαδή των Ευρωπαίων συμμάχων του Κιέβου, ετοιμάζεται να επιβεβαιώσει ότι η μελλοντική «πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία» θα ενισχυθεί από «μια δέσμευση των ΗΠΑ να υποστηρίξουν τη δύναμη σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης» μετά από μια πιθανή κατάπαυση του πυρός, όπως αναφέρεται στο προσχέδιο της κοινής διακήρυξης από τη σύνοδο κορυφής του Παρισιού που περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Ελιζέ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ
Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Ελιζέ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / EUROKINISSI)

Οι ηγέτες που συναντώνται στη γαλλική πρωτεύουσα θέλουν να παράσχουν στην Ουκρανία «πολιτικά και νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις που θα ενεργοποιηθούν όταν τεθεί σε ισχύ μια κατάπαυση του πυρός» με τη Ρωσία, σύμφωνα με το προσχέδιο κείμενου που βγήκε στη δημοσιότητα. «Οι εταίροι της Συμμαχίας και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο, σε στενό συντονισμό, στην παροχή αυτών των εγγυήσεων ασφαλείας», προσθέτουν.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Παρίσι (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λίγο πριν τη σύνοδο για την Ουκρανία, σε ανάρτησή του με αφορμή τους εορτασμούς των Θεοφανείων, τόνισε πως «σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, έχουμε ανάγκη όσο ποτέ από καθαρό βλέμμα και ρεαλιστικές αποφάσεις σε μία πορεία σιγουριάς και ανάπτυξης».

Πολιτική
