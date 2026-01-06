Πολιτική

Μήνυμα Μητσοτάκη πριν τη σύνοδο για την Ουκρανία: Έχουμε ανάγκη από ρεαλιστικές αποφάσεις

O πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της προσαρμογής των επιλογών της χώρας στις παγκόσμιες αλλαγές, με σταθερό προσανατολισμό στο εθνικό συμφέρον και την κοινωνική πρόοδο.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην 112 Πτερυγα Μάχης (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ / ΓΡΑΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / EUROKINISSI)

Στο Παρίσι βρίσκεται σήμερα (06.01.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο για την Ουκρανία, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επιχειρούν να συντονίσουν εκ νέου τη στήριξή τους προς το Κίεβο. Πριν από την αναχώρησή του, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το εκκλησάκι της 112 Πτέρυγας Μάχης, όπου άναψε ένα κερί, και αναφέρθηκε στην απουσία του από τις εκδηλώσεις για τα Φώτα, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η φλόγα των Θεοφανείων θα φωτίζει και φέτος τον δρόμο της πατρίδας και κάθε Ελληνίδας και Έλληνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγο πριν τη σύνοδο για την Ουκρανία τόνισε πως «σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, έχουμε ανάγκη όσο ποτέ από καθαρό βλέμμα και ρεαλιστικές αποφάσεις σε μία πορεία σιγουριάς και ανάπτυξης».

Υπογράμμισε τη σημασία της προσαρμογής των επιλογών της χώρας στις παγκόσμιες αλλαγές, με σταθερό προσανατολισμό στο εθνικό συμφέρον και την κοινωνική πρόοδο.

Επιπλέον, πρωθυπουργός επεσήμανε ότι, παρά τις δυσκολίες, το ξεκίνημα του 2026 επιτρέπει αισιοδοξία, υπό την προϋπόθεση της ενότητας και της αποφασιστικότητας για υπέρβαση των εμποδίων.

Παράλληλα, κάλεσε σε υπευθυνότητα απέναντι στους συμπολίτες και τις επόμενες γενιές, επιμένοντας στη σημασία της αλήθειας και του αποτελέσματος. Καταλήγοντας, ευχήθηκε χρόνια πολλά και καλή φώτιση σε όλους τους Έλληνες, τονίζοντας πως με σιγουριά, σχέδιο και προσπάθεια, τα καλύτερα βρίσκονται μπροστά.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

 

Η Σύνοδος των Προθύμων για την Ουκρανία

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται σήμερα (06.01.2026) στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου θα συμμετάσχει στη συνάντηση ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία, που συγκαλεί ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Η σύνοδος θα διεξαχθεί στο Παρίσι με τη συμμετοχή 35 χωρών έχει ως στόχο να καταδείξει τη «σύγκλιση» μεταξύ της Ουάσινγκτον, των Ευρωπαίων και του Κιέβου σε ό,τι αφορά τους «επιχειρησιακούς όρους» των εγγυήσεων ασφαλείας που θα δοθούν στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Ελιζέ.

Είκοσι επτά ηγέτες κρατών ή κυβερνήσεων, κυρίως από την Ευρώπη, αναμένονται στη γαλλική πρωτεύουσα για αυτήν τη νέα σύνοδο όπου θα εκπροσωπηθούν συνολικά 35 χώρες. Παρόντες θα είναι επίσης οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στην πρώτη αμερικανική συμμετοχή σε μια δια ζώσης σύνοδο αυτής της Συμμαχίας που συγκροτήθηκε την άνοιξη με πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Βρετανίας.

