Στο Παρίσι ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Η ατζέντα του για την Ελλάδα του 2030

Ο Αλέξης Τσίπρας – ο οποίος σήμερα (8.9.2025) βρίσκεται στο συμβούλιο της Ευρώπης στο Παρίσι – με την ομιλία του στο συνέδριο του Economist θέλησε να απευθυνθεί σε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες, σε όλους εκείνους που σήμερα εμφανίζονται να είναι δυσαρεστημένοι από την κυβερνητική πολιτική.

Στόχος του Αλέξη Τσίπρα δεν ήταν να κάνει πρόβα τζενεράλε για το νέο κόμμα – αν και κάποιοι είδαν πίσω από την εμφάνιση του έναν εν δυνάμει αρχηγό κόμματος – καθώς ακόμα δεν έχει παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να βάλει την ατζέντα για την Ελλάδα του 2030. Μία ατζέντα η οποία προφανώς θα μπορούσε μελλοντικά να αποτελέσει τη βάση συζήτησης με τα αλλά κόμματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομιλία του δεν είχε κομματικό στίγμα παρά μόνο ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Μίλησε σε ιδιαίτερα χαμηλούς τόνους χωρίς χαρακτηρισμούς και τοξικές αναφορές, προφανώς θέλοντας να δείξει ότι ο ίδιος έχει μπει σε μία νέα φάση, πολύ διαφορετική από την παλαιά.

Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι στην αρχή της ομιλίας του ήταν αγχωμένος γνωρίζοντας ότι τα βλέμματα όλων ήταν στραμμένα επάνω του.

Ο πρώην πρωθυπουργός σχολίασε πάντως με μία ανάρτηση του στα social media από την ομιλία του στη ΔΕΘ τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για το φορολογικό, λέγοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε τις εξαγγελίες για καθαρά ψηφοθηρικούς λόγους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα επιστρέψει, δηλαδή, ένα μέρος από το τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα, που στο πρώτο επτάμηνο άγγιξε τα 8 δισ. Ενώ για το 2024 ήταν 6,4 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο. Και κύρια πηγή της μεγάλης και συστηματικής αυτής υπέρβασης, αποτελούν τόσο οι έμμεσοι φόροι όσο και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων – φόροι που κατά κανόνα επιβαρύνουν δυσανάλογα τα ευάλωτα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα.

Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία. Έχω ωστόσο την αίσθηση ότι, αυτήν τη φορά, ο στόχος δε θα επιτευχθεί» ανέφερε στην ανάρτηση του ο Αλέξης Τσίπρας.

Σε ό,τι αφορά την αναφορά του πρωθυπουργού ότι «υπάρχουν μέσα ενημέρωσης και επιχειρηματικά συμφέροντα που λειτουργούν ως χρυσοί χορηγοί του κ. Τσίπρα. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν, δεν το αξιολογώ ως σημαντικό, απλώς το επισημαίνω», υπενθυμίζεται ότι παρόμοια αναφορά είχε κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις αρχές Ιουλίου όταν είχαν δημοσιευθεί τα πρακτικά από την σύσκεψη πολιτικών αρχηγών του 2015 για το θέμα του δημοψηφίσματος. Τότε είχε αναφέρει ότι «ο Αλέξης Τσίπρας ζητά απεγνωσμένα να ξεπλυθεί από τον ολέθριο ρόλο του».

Στις 12 Ιουλίου ο Αλέξης Τσίπρας είχε απαντήσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο ότι «ακούσαμε από τα χείλη του πρωθυπουργού το συντομότερο ανέκδοτο: ότι τον πολεμάνε τα συμφέροντα. Θα ήταν πολύ αστείο όλο αυτό, αν δεν ήταν κωμικοτραγικό.

Πριν από έξι χρόνια παρέλαβε μια χώρα έξω από τα μνημόνια της χρεοκοπίας, με 37 δισ. ευρώ “μαξιλάρι” στα δημόσια ταμεία, με ρυθμισμένο το δυσβάσταχτο χρέος της και αποκατεστημένη τη διεθνή της αξιοπιστία.

Και κατάφερε σήμερα, παρά τον πακτωλό των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διαχειρίστηκε, να την μετατρέψει εκ νέου σε μαύρο πρόβατο της Ευρώπης.

Που εισπράττει χλεύη ακόμη και από τους πολέμαρχους της Λιβύης, ενώ η σχέση της με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς αφορά σχεδόν αποκλειστικά στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Αυτήν την καταστροφική πορεία για τη χώρα, δεν μπορεί πλέον να την κρύψει πίσω από τους μύθους που κατασκεύασε για το παρελθόν.

Ούτε πίσω από τα εκατοντάδες εκατομμύρια που μοίρασε προεκλογικά για να εξασφαλίσει την εκλογική του νίκη. Μετά την ύβρη, έρχεται η Νέμεσις. Και κάτι τελευταίο: Να ξεπλυθεί ζητάει όποιος είναι λερωμένος. Εγώ, πάντως, δεν είμαι σίγουρα. Μπορεί να ισχυριστεί το ίδιο για τον εαυτό του;».

Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι στην ομιλία του στο Βελλίδειο αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε ότι υπάρχει ένα τεράστιο ηθικό ζητούμενο που «στις μέρες μας έχει γίνει κυρίαρχο πολιτικό, κοινωνικό, αλλά και οικονομικό ζητούμενο. Την εντιμότητα».

Και πρόσθεσε: «Γιατί η διαφθορά που ξεκινάει από θύλακες της κυβέρνησης διαβρώνει το κράτος. Γιατί η αναξιοκρατία, που ξεκινάει από το Μαξίμου διαβρώνει την εμπιστοσύνη στο κράτος. Γιατί η μεροληψία, η εύνοια για τους “δικούς μας”, για τους έχοντες, για συγγενείς και φίλους, για κομματικούς παράγοντες, που ξεκινάει από την εκτελεστική εξουσία, απλώνεται στη Δικαιοσύνη, και απαξιώνει το κράτος. Κι όλα αυτά έχουν τραυματικές συνέπειες όχι μόνο στη σχέση εμπιστοσύνης του πολίτη με το κράτος, αλλά και στην οικονομία».

Στις επισημάνσεις που έκανε για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης μίλησε για αδιέξοδο και ανέφερε ότι η χώρα και η οικονομία εκπέμπουν SOS, και έκανε συγκρίσεις με την οικονομία που παρέδωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ (2015 – 2019).