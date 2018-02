Συλλυπητήρια Παυλόπουλου και ΥΠΕΞ για το μακελειό στη Φλόριντα

Ο κ. Παυλόπουλος έδωσε εντολή στην πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον να μεταφέρει τα συλλυπητήρια και τις ευχές του Προέδρου της Δημοκρατίας για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών.

«Βαθιά σοκαρισμένο» δηλώνει το υπουργείο Εξωτερικών από την επίθεση ενόπλου σε λύκειο στη Φλόριντα, κάνοντας λόγο για παράλογη πράξη βίας, και εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στον αμερικανικό λαό και την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Αναλυτικά, σε ανάρτησή του στο Twitter, το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει: «Βαθιά σοκαρισμένοι από την τραγική επίθεση ενόπλου σε σχολείο στη Φλόριντα. Οι σκέψεις μας είναι στις οικογένειες και στους αγαπημένους των θυμάτων αυτής της παράλογης πράξης βίας. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον αμερικανικό λαό και την κυβέρνησή του».

Deeply shocked by tragic school shooting event in Florida. Our thoughts go out to the families and loved ones of the victims of this senseless act of violence. Sincere condolences to the American people and its government @USAmbGreece @StateDept

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 15, 2018