Συνάντηση με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας στο περιθώριο της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ στην σύντομη συνάντηση που είχαν για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και σύμφωνα με πληροφορίες έκανε αναφορά στο κρεσέντο της τουρκικής προκλητικότητας.

Οι δυο άνδρες συζήτησαν και για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ, είχα σύντομη συνάντηση με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στην Αν. Μεσόγειο & την Ουκρανία – On the margins of #UNGA, Ι had a brief meeting with @NATO SecGen @jensstoltenberg. Focus on developments in Eastern Mediterranean & Ukraine. pic.twitter.com/CmfaSsqLSS