Συνάντηση Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη και Μακρόν στην Κύπρο τη Δευτέρα, εν μέσω έντονων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί τη Δευτέρα (09.03.2026) στην Κύπρο, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αλλά και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, σε μια περίοδο έντονων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και αυξημένων μέτρων ασφάλειας στην περιοχή.

Παράλληλα, ο Εμανουέλ Μακρόν, πραγματοποιεί επίσκεψη στο νησί για να εκφράσει τη στήριξη της Γαλλίας προς την Κύπρο, μετά την επίθεση με drones που δέχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Κατά την παραμονή του στην Πάφο, ο Εμανουέλ Μακρόν θα συναντηθεί εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στο Ελιζέ, η παρουσία του Γάλλου προέδρου αποτελεί μήνυμα αλληλεγγύης προς την Κύπρο, η οποία είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διατηρεί στρατηγική συνεργασία με τη Γαλλία. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι στόχος της επίσκεψης είναι η ενίσχυση της ασφάλειας στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, σε συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους, με σκοπό την αποκλιμάκωση της έντασης.

Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη εντάσσεται στο πλαίσιο της αμυντικής συνεργασίας και υποστήριξης που παρέχει η Ελλάδα προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η επίσκεψη θα δώσει επίσης την ευκαιρία να συζητηθεί η προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή, στο πλαίσιο και της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης «Ασπίδες». Παράλληλα, θα εξεταστεί ο καλύτερος συντονισμός των ευρωπαϊκών χωρών για την ασφάλεια των πολιτών τους που βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές, καθώς και για τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού τους.

Την ίδια στιγμή, ευρωπαϊκές χώρες ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην ανατολική Μεσόγειο. Στην περιοχή βρίσκεται ήδη το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ», ενώ γαλλική φρεγάτα έχει καταπλεύσει στην Κύπρο από την Πέμπτη. Επιπλέον, η Ισπανία στέλνει τη φρεγάτα «Κριστομπάλ Κολόν», ενώ η ιταλική φρεγάτα «Federico Martinengo» αναμένεται να φτάσει σύντομα στα ανοικτά της Μεγαλονήσου. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται και επιπλέον ενίσχυση από την Ολλανδία και τη Βρετανία.