Συνάντηση είχαν το μεσημέρι ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος με τον Τούρκο ομόλογό του Χουλουσί Ακάρ.

Το τετ α τετ των δυο ανδρών γίνεται στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

Υπενθυμίζεται ότι από την Πράγα ο Ερντογάν είχε αφήσει ένα παράθυρο ανοιχτό να ενεργοποιηθούν ξανά οι δίαυλοι επικοινωνίας και μάλιστα σε επίπεδο ηγετών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα είναι αυτός ο οποίος θα επιλέξει τον χρόνο και τον τόπο πιθανής συνάντησης του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Χθες στις Βρυξέλλες ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ στην έδρα της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της Συνόδου των αρμόδιων υπουργών.

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος συναντήθηκε και με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν. Ο κ. Όστιν, με ανάρτηση του στο twitter αναφέρει ότι συζήτησαν για την διαρκή συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ σε θέματα άμυνας και την σημασία της σταθερότητας στην περιοχή.

I met today with Greek Minister of Defense Nikos Panagiotopoulos to discuss ongoing defense cooperation and the importance of regional stability. pic.twitter.com/0JNSd4dSSm