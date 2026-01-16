Πολιτική

Συνάντηση Τσίπρα με Αγγελούδη στη Θεσσαλονίκη: Η «Ιθάκη», η τρίλιζα και το γραφείο που θύμισε Μπουτάρη

Όλα όσο έγιναν στο τετ α τετ του πρώην πρωθυπουργού με τον δήμαρχο της συμπρωτεύουσας
Ο Αλέξης Τσίπρας και ο Στέλιος Αγγελούδης
Συνάντηση του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη (ΓΤ Αλέξη Τσίπρα)

Στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (16.01.2026) ο Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη συμπρωτεύουσα, μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη». Ο πρώην πρωθυπουργός και και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε με τον δήμαρχο της πόλης, Στέλιο Αγγελούδη, σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Στέλιος Αγγελούδης ενημέρωσε τον Αλέξη Τσίπρα, για τη στρατηγική που σκοπεύει να ακολουθήσει στη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και για τα έργα που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, ωρίμανσης ή προγραμματισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε ζητήματα αστικής ανάπτυξης, αναπλάσεων στον δημόσιο χώρο και συνολικού σχεδιασμού για τη φυσιογνωμία της πόλης τα επόμενα χρόνια.

Αλέξης Τσίπρας και Στέλιος Αγγελούδης
Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα και Στέλιου Αγγελούδη στη Θεσσαλονίκη (ΓΤ Αλέξη Τσίπρα)

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο έργο της ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας, με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης να επισημαίνει ότι έχουν αρθεί τα νομικά εμπόδια που εμπόδιζαν την πρόοδο του έργου τα προηγούμενα χρόνια, και πλέον δρομολογείται η δημοπράτηση στις αρχές Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, η συνάντηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο επαφών του με θεσμικούς παράγοντες της πόλης, με στόχο την καταγραφή προβληματισμών και προτεραιοτήτων της τοπικής κοινωνίας. Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας είχε συνάντηση με τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Φιλόθεο.

Οι Αλέξης Τσίπρας και Στέλιος Αγγελούδης
Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα και Στέλιου Αγγελούδη στη Θεσσαλονίκη (ΓΤ Αλέξη Τσίπρα)

Με φόντο τον Θερμαϊκό, από το γραφείο του δημάρχου, ο Αλέξης Τσίπρας -σύμφωνα με πληροφορίες- δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, ανασύροντας μνήμες από παλαιότερες επισκέψεις του στη Θεσσαλονίκη, επί δημαρχίας Γιάννη Μπουτάρη. Στο τέλος της συνάντησης, όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, έγινε και ανταλλαγή κάποιων συμβολικών δώρων: ο Αλέξης Τσίπρας προσέφερε στον Στέλιο Αγγελούδη ένα αντίτυπο του βιβλίου του «Ιθάκη» με προσωπική αφιέρωση, ενώ ο δήμαρχος του χάρισε ένα επιτραπέζιο τρίλιζα με το λογότυπο του Δήμου Θεσσαλονίκης.

