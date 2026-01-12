Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας: Στη Θεσσαλονίκη ο πρώην πρωθυπουργός για την «Ιθάκη»

Το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού θα παρουσιαστεί στον Κινηματογράφο Ολύμπιον το προσεχές Σάββατο
Ο Αλέξης Τσίπρας
Παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, στην Πάτρα. (EUROKINISSI)

Η Θεσσαλονίκη είναι ο επόμενος σταθμός του βιβλίου «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Όπως ανακοίνωσαν οι εκδόσεις Gutenberg, το βιβλίο θα παρουσιαστεί το μεσημέρι του ερχόμενου Σαββάτου (17.01.2026).

Η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» θα πραγματοποιηθεί στον Κινηματογράφο Ολύμπιον (Πλατεία Αριστοτέλους 10), το προσεχές Σάββατο στις 12:00, με ώρα προσέλευσης τις 11:30. Σύμφωνα με την πρόσκληση, για το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα μιλήσουν οι Αντώνης Σαουλίδης (νομικός), Κωνσταντίνα Σπυροπούλου (γεωπόνος, πρόεδρος του Κτήματος Σπυρόπουλος και της ΕΔΟΑΟ), Άρης Στυλιανού (πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ), Διονύσης Τεμπονέρας (δικηγόρος) και Κώστας Τούμπουρος (πολιτικός μηχανικός – επιχειρηματίας).

Θα ακολουθήσει ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ενώ τον συντονισμό της εκδήλωσης έχει αναλάβει η Φαίη Κοκκινοπούλου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
92
88
78
70
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μαρία Καρυστιανού: Θα συμμετέχουμε στις επόμενες εκλογές – Αν μου ζητηθεί, θα παραιτηθώ από τον σύλλογο για τα Τέμπη
«Βλέπω ξαφνικά κάποιους να μου επιτίθενται και δεν καταλαβαίνω το γιατί» είπε για τις αντιδράσεις ορισμένων από τους συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη
Η Μαρία Καρυστιανού στη συγκέντρωση αλληλεγγύης για τον Πάνο Ρούτσι
58
Νέο μήνυμα Μαρινάκη στους αγρότες: «Δεν λειτουργούμε με όρους τελεσίγραφων» - Τρίτη στις 13.00 το πρώτο ραντεβού με τον πρωθυπουργό
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα, υπενθυμίζοντας τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί έως σήμερα
Παύλος Μαρινάκης
70
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Πυρά της αντιπολίτευσης για συγκάλυψη και αποκλεισμό μαρτύρων – «Αφήστε τα παραμυθάκια», «Επιλέγετε τη συσκότιση»
Οι πρώτοι που θα καταθέσουν είναι ο Μωυσίδης Αντώνιος, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και ο Καργιώτης Ιωάννης, πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ
Συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Newsit logo
Newsit logo