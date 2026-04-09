Συνεχίζεται το beef ΠΑΣΟΚ – Γεωργιάδη για ρουσφέτια και ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η δειλία πάει χέρι-χέρι με την τζάμπα μαγκιά»

Νέα σφοδρή επίθεση κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντάς τον «ρουσφετάκια» και κατηγορώντας τον ότι, αντί να απαντήσει στην ουσία, επιλέγει τις προσωπικές επιθέσεις και την όξυνση.

Σε νέα ανακοίνωσή του σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη (09.04.2026), το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει επίσης την πολιτική στάση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως πανικόβλητη και κρυπτόμενη από τη δημοσιοποίηση των πρακτικών του. «Η δειλία πάει… χέρι-χέρι με την τζάμπα μαγκιά. Ο ρουσφετάκιας κ. Γεωργιάδης παραληρεί πανικόβλητος εξαπολύοντας προσωπικές ύβρεις, αλλά για την ταμπακιέρα… σιωπή», αναφέρει χαρακτηριστικά η Χαριλάου Τρικούπη.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, από την πλευρά του, δεν άφησε αναπάντητη τη νέα αυτή επίθεση και επιμένει ότι, εφόσον υπάρξουν νέες επιθέσεις κατά βουλευτών της ΝΔ για τις –«γελοίες», όπως τις χαρακτηρίζει– κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα δώσει στη δημοσιότητα αιτήματα βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για εξυπηρετήσεις. Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας καλεί τον Νίκο Ανδρουλάκη να «χαλαρώσει μέχρι την Τρίτη του Πάσχα» και να πάει σε κάποια εκκλησία, ώστε –όπως αναφέρει– να γίνει «πιο ειλικρινής».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Στη νέα του παρέμβαση, το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να διατηρήσει ψηλά τους τόνους, επιμένοντας ότι ο υπουργός Υγείας αποφεύγει να δώσει σαφείς απαντήσεις στην ουσία της υπόθεσης. Η Χαριλάου Τρικούπη εγκαλεί τον Άδωνι Γεωργιάδη να δώσει στη δημοσιότητα όσα, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, γνωρίζει για αιτήματα βουλευτών της αντιπολίτευσης, μαζί με τις απαντήσεις που έδωσε, ώστε να διαπιστωθεί «ποιος παρανόμησε» και αν ο ίδιος κινήθηκε εντός νομιμότητας.

Στην ίδια ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει παλαιότερες δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη από την περίοδο που ήταν βουλευτής του ΛΑΟΣ, καλώντας τον να εξηγήσει τι εννοούσε όταν το 2007 έλεγε ότι το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας από το «σεμνά και ταπεινά» είχε μετατραπεί σε «σεμνά και μετρητά», κάνοντας μάλιστα λόγο τότε για «γαλάζια κοράκια» που έπαιρναν χρήματα «σε τσάντες». Με αυτή την αιχμή, η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να αναδείξει, πέρα από την τρέχουσα αντιπαράθεση, και μια παλαιότερη δημόσια ρητορική του ίδιου του υπουργού για τις πρακτικές της ΝΔ.

Η απάντηση Γεωργιάδη και οι αιχμές προς Ανδρουλάκη

Ο υπουργός Υγείας ανταπάντησε σε ανάλογο ύφος, επιλέγοντας να μεταφέρει το βάρος της αντιπαράθεσης τόσο στο επίπεδο της πολιτικής ουσίας όσο και στο πεδίο της προσωπικής αιχμής. Σε ανάρτησή του, απευθυνόμενος προσωπικά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, σημειώνει ότι έως την Τρίτη του Πάσχα «η πολιτική αντιπαράθεση σταματά», προτρέποντας τον Νίκο Ανδρουλάκη να «χαλαρώσει» και να πάει στην εκκλησία «να προσευχηθεί».

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθαρίζει ότι έχει δεχθεί, όπως λέει, προσωπικά αιτήματα από πολλούς βουλευτές, μεταξύ αυτών και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, και δηλώνει ότι έχει ανταποκριθεί σε αυτά «νόμιμα», υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι μέρος της δουλειάς ενός υπουργού και ενός πολιτικού προσώπου. Προσθέτει, ωστόσο, ότι σε περίπτωση που προκληθεί στη Βουλή με επιθέσεις κατά βουλευτών της ΝΔ για τις κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τότε θα δώσει αυτά τα στοιχεία στη δημοσιότητα, όχι –όπως αναφέρει– για να θίξει πρόσωπα, αλλά για να αναδείξει «την υποκρισία».

Νομίζω ότι τον εκνεύρισα λίγο τον @androulakisnick και έχει χάσει την ψυχραιμία του….μάλλον επειδή «έμαθε από μένα ότι το κόμμα του ήταν ο Πρύτανης των ρουσφετιών» ή λέτε επειδή αποκάλυψα ότι και τώρα μας ζητούν ρουσφέτια συνεχώς;….ποιος ξέρει; άβυσσος η ψυχή του… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 8, 2026

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Υγείας χαρακτηρίζει τον σχετικό φάκελο «προσβολή στο κοινοβούλιο», εκτιμώντας ότι όλοι οι βουλευτές, ανεξαρτήτως κόμματος, κάνουν αντίστοιχες παρεμβάσεις στο πλαίσιο της καθημερινής πολιτικής πρακτικής. «Αν μάθατε από μένα σήμερα το 2026 ότι όλοι οι βουλευτές κάνουμε και τέτοια, τότε κάτι δεν πάει καλά με σας…», αναφέρει σκωπτικά, επιμένοντας ότι οι βουλευτές της ΝΔ «δεν έκαναν τίποτε περισσότερο από όσα κάνουμε όλοι μας καθημερινά».

Το χρονικό της αντιπαράθεσης ΠΑΣΟΚ-Γεωργιάδη

Υπενθυμίζεται ότι η νέα αυτή σύγκρουση άναψε τη Μεγάλη Τετάρτη (08.04.2026), όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε, μέσω αναρτήσεων στο Χ, σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη συζήτηση για τα πολιτικά ρουσφέτια και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο υπουργός Υγείας έβαλε στο στόχαστρο προσωπικά τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα με βαριά ιστορία πελατειακών μηχανισμών, δεν μπορεί να παριστάνει τον τιμητή.

«Πάντα πίστευα ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι παντελώς ανεπαρκής για το αξίωμά του», έγραψε, για να προσθέσει ότι «το κόμμα των Κλαδικών, των Πρασινοφρουρών κ.λπ. κατηγορεί εμένα για ρουσφέτια». Σε άλλο σημείο, διερωτήθηκε αν το ΠΑΣΟΚ προσποιείται ότι μόλις τώρα ανακάλυψε πως στην Ελλάδα γίνονταν ρουσφέτια, ενώ υποστήριξε ότι και ο ίδιος, όπως και άλλοι πολιτικοί, ανταποκρίνεται σε αιτήματα πολιτών και συναδέλφων «πάντα μέσα στα πλαίσια του Νόμου».

Πάντα πίστευα ότι ο @androulakisnick είναι παντελώς ανεπαρκής για το αξίωμά του. Δείτε τώρα ένα παράδειγμα. Βάζει το ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνω το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί εμένα και τη ΝΔ για ρουσφέτια….το κόμμα των Κλαδικών, τον Πρασινοφρουρών κλπ κατηγορεί εμένα για ρουσφέτια. Πρέπει να… https://t.co/N6wpRpG0x9 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 8, 2026

Λίγο αργότερα, επανήλθε με νέα ανάρτηση σε σαφώς ειρωνικό τόνο, σημειώνοντας ότι «μάλλον εκνεύρισε λίγο τον Νίκο Ανδρουλάκη».

Ο υπουργός Υγείας άφησε μάλιστα να εννοηθεί πως η ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη προκλήθηκε είτε επειδή, όπως έγραψε, «έμαθε από μένα ότι το κόμμα του ήταν ο πρύτανης των ρουσφετιών», είτε επειδή ο ίδιος αποκάλυψε ότι και σήμερα στελέχη του ζητούν εξυπηρετήσεις.