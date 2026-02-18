Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ κατά Γεωργιάδη για την on air κόντρα με Παπαχλιμίντζο: Αυταρχισμός και αλαζονεία από τους υπουργούς της ΝΔ απλά και μόνο στο άκουσμα ερωτήσεων

Η Κουμουνδούρου μιλά για «συστηματικό εκφοβισμό» του Τύπου και συνδέει το επεισόδιο με πρόσφατη αντιπαράθεση Μαρινάκη με τον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη
Ο Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή
Ο Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή (Πηγή φωτογραφίας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/ TOKLIK.GR/ EUROKINISSI)

Σκληρή κριτική στον Άδωνι Γεωργιάδη ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την ένταση που καταγράφηκε στον «αέρα» της ΕΡΤ ανάμεσα στον υπουργό Υγείας και τον δημοσιογράφο Κώστα Παπαχλιμίντζο. Η Κουμουνδούρου κάνει λόγο για «αυταρχισμό και αλαζονεία» κυβερνητικών στελεχών απέναντι σε δημοσιογράφους «απλά και μόνο στο άκουσμα ερωτήσεων», αποδίδοντας το επεισόδιο σε ένα «συστηματικό» μοτίβο πίεσης προς τον Τύπο.

Η αντιπαράθεση μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και του Κώστα Παπαχλιμίντζου πυροδοτήθηκε όταν ο δημοσογράφος ρώτησε τον υπουργό Υγείας γιατί ενώ έχει τόσες αρμοδιότητες στον τομέα του «τσακώνεται για μια εβδομάδα» με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε τη διατύπωση και κατηγόρησε τον συνομιλητή του για «ισαποστακισμό», υποστηρίζοντας ότι έτσι δημιουργείται εικόνα εξίσωσης των δύο πλευρών.

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι «όταν ένας υπουργός βαφτίζει “ισαποστακισμό” μια απλή ερώτηση, δεν απαντά – επιτίθεται», ενώ συνδέει το συμβάν με πρόσφατη ένταση στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, όπου –όπως αναφέρει– ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στράφηκε κατά του δημοσιογράφου Χρήστου Αβραμίδη. «Κοινός παρονομαστής», σημειώνει, είναι «η απαξίωση, η στοχοποίηση και η προσπάθεια πειθάρχησης όσων τολμούν να θέτουν ερωτήματα».

Η Κουμουνδούρου καταλήγει ότι «η Δημοκρατία δεν λειτουργεί με υπουργικά ξεσπάσματα» και διερωτάται εάν η κυβέρνηση θα συνεχίσει να καλλιεργεί «κλίμα φόβου και φίμωσης», ακόμη και σε ένα –όπως αναφέρει– «ασφυκτικά ελεγχόμενο» μιντιακό περιβάλλον

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Η νέα επίθεση κυβερνητικού στελέχους σε δημοσιογράφο, αυτή τη φορά του υπουργού κ. Γεωργιάδη στον Κώστα Παπαχλιμίντζο, αποτελεί ακόμη ένα δείγμα συστηματικού εκφοβισμού της δημοσιογραφίας.

Όταν ένας υπουργός βαφτίζει “ισαποστακισμό” μια απλή ερώτηση και εγκαλεί δημοσιογράφους επειδή “φοβούνται” πολιτικούς αντιπάλους, δεν απαντά – επιτίθεται. Δεν επιχειρηματολογεί – απειλεί.

Το ίδιο μοτίβο είδαμε πρόσφατα και στη συμπεριφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη απέναντι στον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη. Κοινός παρονομαστής; Η απαξίωση, η στοχοποίηση και η προσπάθεια πειθάρχησης όσων τολμούν να θέτουν ερωτήματα.

Η Δημοκρατία δεν λειτουργεί με υπουργικά ξεσπάσματα ούτε με κυβερνητικές επιπλήξεις προς τον Τύπο και όποιος ενοχλείται από τις ερωτήσεις, ακόμη και στην υπό το Μαξίμου ΕΡΤ, αποδεικνύει ότι δεν αντέχει τον στοιχειώδη έλεγχο.

Θα συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία να καλλιεργεί κλίμα φόβου και φίμωσης; Είναι ενδημική της επιλογή πια; Δε μπορεί να αντέξει ούτε μια κανονική ερώτηση σε ένα ασφυκτικά ελεγχόμενο τοπίο στα ΜΜΕ;»

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
142
89
88
75
72
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε τη δημιουργία 8 νέων φυλακών σε Ασπρόπυργο, Θεσπρωτία, Γιάννενα, Αρκαδία και Δ. Μακεδονία
«Ετοιμάζουμε και άλλα καταστήματα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στη Μεγαλόπολη και επίσης στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά όλα τρέχουν πολύ γρήγορα»
Φυλακές 15
Εκτός ΠΑΣΟΚ η Αναστασία Χατζηδάκη λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΑ: «Δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου», λέει η ίδια
Αφορά την υπόθεση που αποκαλύφθηκε από η Εθνική Αρχή Διαφάνειας για μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ ύψους άνω των 1,8 εκατομμυρίων ευρώ
ΠΑΣΟΚ: Αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα της Αναστασίας Χατζηδάκη – «Δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου», λέει για τα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ 89
Νίκος Ανδρουλάκης: «Να προσέχουν τα στελέχη» – Δεν τίθεται θέμα συγκυβέρνησης με τη ΝΔ μετεκλογικά
Υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει κανένας αλγόριθμος», ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα το εσωτερικό του κόμματός του, ενόψει συνεδρίου, αφού έχει να κάνει με την κατανομή των συνέδρων
O Νίκος Ανδρουλάκης
«Σκληρό ροκ» ΝΔ με ΠΑΣΟΚ με άρωμα «σκανδάλου»: Η στρατηγική του Μαξίμου στον δρόμο για τις κάλπες
Βασικό «όπλο» της «γαλάζιας» παράταξης, είναι ο κατακερματισμός στο πολιτικό σκηνικό και η αδυναμία συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων, ειδικά στον χώρο της κεντροαριστεράς
Κυριακος Μητσοτάκης
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Παρακράτος Άδωνι Γεωργιάδη στην Επιθεώρηση Εργασίας – Χτίζει αντιπερισπασμό πάνω σε ένα ψέμα»
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για κατασκευασμένη υπόθεση και αντιπερισπασμό ώστε η κοινή γνώμη να μην ασχοληθεί με την έκρηξη στη Βιολάντα και την υπόθεση του Γιάννη Παναγόπολου
Ζωή Κωνσταντοπούλου
21
Newsit logo
Newsit logo