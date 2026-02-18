ΣΥΡΙΖΑ κατά Γεωργιάδη για την on air κόντρα με Παπαχλιμίντζο: Αυταρχισμός και αλαζονεία από τους υπουργούς της ΝΔ απλά και μόνο στο άκουσμα ερωτήσεων

Σκληρή κριτική στον Άδωνι Γεωργιάδη ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την ένταση που καταγράφηκε στον «αέρα» της ΕΡΤ ανάμεσα στον υπουργό Υγείας και τον δημοσιογράφο Κώστα Παπαχλιμίντζο. Η Κουμουνδούρου κάνει λόγο για «αυταρχισμό και αλαζονεία» κυβερνητικών στελεχών απέναντι σε δημοσιογράφους «απλά και μόνο στο άκουσμα ερωτήσεων», αποδίδοντας το επεισόδιο σε ένα «συστηματικό» μοτίβο πίεσης προς τον Τύπο.

Η αντιπαράθεση μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και του Κώστα Παπαχλιμίντζου πυροδοτήθηκε όταν ο δημοσογράφος ρώτησε τον υπουργό Υγείας γιατί ενώ έχει τόσες αρμοδιότητες στον τομέα του «τσακώνεται για μια εβδομάδα» με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε τη διατύπωση και κατηγόρησε τον συνομιλητή του για «ισαποστακισμό», υποστηρίζοντας ότι έτσι δημιουργείται εικόνα εξίσωσης των δύο πλευρών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι «όταν ένας υπουργός βαφτίζει “ισαποστακισμό” μια απλή ερώτηση, δεν απαντά – επιτίθεται», ενώ συνδέει το συμβάν με πρόσφατη ένταση στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, όπου –όπως αναφέρει– ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στράφηκε κατά του δημοσιογράφου Χρήστου Αβραμίδη. «Κοινός παρονομαστής», σημειώνει, είναι «η απαξίωση, η στοχοποίηση και η προσπάθεια πειθάρχησης όσων τολμούν να θέτουν ερωτήματα».

Η Κουμουνδούρου καταλήγει ότι «η Δημοκρατία δεν λειτουργεί με υπουργικά ξεσπάσματα» και διερωτάται εάν η κυβέρνηση θα συνεχίσει να καλλιεργεί «κλίμα φόβου και φίμωσης», ακόμη και σε ένα –όπως αναφέρει– «ασφυκτικά ελεγχόμενο» μιντιακό περιβάλλον

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Η νέα επίθεση κυβερνητικού στελέχους σε δημοσιογράφο, αυτή τη φορά του υπουργού κ. Γεωργιάδη στον Κώστα Παπαχλιμίντζο, αποτελεί ακόμη ένα δείγμα συστηματικού εκφοβισμού της δημοσιογραφίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν ένας υπουργός βαφτίζει “ισαποστακισμό” μια απλή ερώτηση και εγκαλεί δημοσιογράφους επειδή “φοβούνται” πολιτικούς αντιπάλους, δεν απαντά – επιτίθεται. Δεν επιχειρηματολογεί – απειλεί.

Το ίδιο μοτίβο είδαμε πρόσφατα και στη συμπεριφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη απέναντι στον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη. Κοινός παρονομαστής; Η απαξίωση, η στοχοποίηση και η προσπάθεια πειθάρχησης όσων τολμούν να θέτουν ερωτήματα.

Η Δημοκρατία δεν λειτουργεί με υπουργικά ξεσπάσματα ούτε με κυβερνητικές επιπλήξεις προς τον Τύπο και όποιος ενοχλείται από τις ερωτήσεις, ακόμη και στην υπό το Μαξίμου ΕΡΤ, αποδεικνύει ότι δεν αντέχει τον στοιχειώδη έλεγχο.

Θα συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία να καλλιεργεί κλίμα φόβου και φίμωσης; Είναι ενδημική της επιλογή πια; Δε μπορεί να αντέξει ούτε μια κανονική ερώτηση σε ένα ασφυκτικά ελεγχόμενο τοπίο στα ΜΜΕ;»