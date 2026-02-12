Πολιτική

Μαρινάκης για επεισόδιο με δημοσιογράφο: Μαθήματα κράτους δικαίου δεν δεχόμαστε από αυτούς που διαστρεβλώνουν την αλήθεια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για «συκοφαντικές τοποθετήσεις με τον μανδύα του ερωτήματος» και διέψευσε σενάρια περί περιορισμού ερωτήσεων ή ανάκλησης διαπιστεύσεων
Ο Παύλος Μαρινάκης
(Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Με αιχμές κατά της «παραπληροφόρησης» και των «συκοφαντικών τοποθετήσεων που βαφτίζονται ερωτήματα», απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση που δέχθηκε την Πέμπτη (12.02.2026) κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, με αφορμή την αντιπαράθεση που προκλήθηκε με τον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη για το ναυάγιο της Χίου.

Ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «με τον μανδύα του ερωτήματος γίνονται τοποθετήσεις συκοφαντικές ή παραπλανητικές», υποστηρίζοντας πως ο δημοσιογράφος προέβη «αυθαίρετα σε συμπέρασμα» ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήθεν παραδέχθηκε αποτροπή από το Λιμενικό. «Μαθήματα κράτους δικαίου από αυτούς που διαστρεβλώνουν την αλήθεια, δεν θα δεχτούμε», τόνισεο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι «μπαχαλάκηδες που ποντάρουν στο χάος, στην αποσταθεροποίηση, υπάρχουν παντού».

Απαντώντας στις αντιδράσεις που ακολούθησαν –κυρίως από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ– ο Παύλος Μαρινάκης διέψευσε ότι απείλησε τον δημοσιογράφο και υποστήριξε πως άλλο πράγμα είναι μια ερώτηση και άλλο μια τοποθέτηση που οδηγεί σε συμπεράσματα. Όπως είπε, το ερώτημα ήταν αν υπήρξε αποτροπή ή όχι, όμως η διατύπωση «μόλις παραδεχθήκατε ότι το Λιμενικό έκανε αποτροπή» δεν συνιστά ερώτηση. «Αν θεωρήσουμε ότι κάτι τέτοιο είναι ερώτηση, θα μπορούσαμε κι εμείς να ρωτάμε: “μήπως είστε απατεώνας, μήπως είστε κλέφτης;”», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «λαθροχειρία» που, όταν γίνεται με δόλο, μπορεί –κατά την εκτίμησή του– να συνιστά συκοφαντική δυσφήμιση.

Ο Παύλος Μαρινάκης έθεσε και το ζήτημα της προσφυγής στη Δικαιοσύνη, λέγοντας πως, εφόσον κάποιος θεωρεί ότι θίγεται, ο νόμος προβλέπει τα ένδικα μέσα, απορρίπτοντας παράλληλα τη ρητορική περί SLAPP. «Είναι SLAPP ένα εξώδικο; Γιατί είναι καταχρηστικό;», διερωτήθηκε, για να προσθέσει ότι –κατά την άποψή του– στόχος της συγκεκριμένης τοποθέτησης ήταν «να φύγει από εδώ με την παραπλανητική εικόνα ότι οι λιμενικοί έκαναν pushbacks και σκότωσαν 15 ανθρώπους». Επικαλέστηκε, μάλιστα, προηγούμενες υποθέσεις που, όπως είπε, διακινήθηκαν με «παραποίηση δεδομένων», αναφερόμενος ενδεικτικά στη «μικρή Μαρία» και στα Τέμπη.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε τις αντιδράσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι επικρίνουν την κυβέρνηση επειδή επικαλέστηκε δικαίωμα που προβλέπει ο νόμος, ενώ –όπως ανέφερε– στο παρελθόν το κόμμα είχε καταθέσει αγωγές και μηνύσεις κατά δημοσιογράφων. «Κουνάνε το δάχτυλο σε εμάς; Μαθήματα κράτους δικαίου από εκείνους που διαστρεβλώνουν καθημερινά την αλήθεια δεν δεχόμαστε», είπε.

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση του Χρήστου Αβραμίδη για δημοσιεύματα περί ενδεχόμενης ανάκλησης διαπιστεύσεων πολιτικών συντακτών ή «φόρμουλας» που θα περιόριζε τις ερωτήσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε κατηγορηματικός: «Όχι».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
165
144
100
69
62
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Νίκος Δένδιας από Σύνοδο Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ: Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γκιουλέρ
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έθεσε στο επίκεντρο την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων και την αμυντική παραγωγή, παρουσιάζοντας την «Ατζέντα 2030» και την «Ασπίδα του Αχιλλέα»
Νίκος Δένδιας
Στη Βουλή τον Μάιο ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
Ομόφωνα εγκρίθηκαν από τη Διάσκεψη των Προέδρων οι προσκλήσεις προς τον κ. Βαρθολομαίο για ομιλία στις 5 Μαΐου και προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη, με την ακριβή ημερομηνία να οριστικοποιείται εντός του μήνα
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Νομοσχέδιο για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Ένταση στη Βουλή στη σκιά της υπόθεσης Παναγόπουλου – «Να μη μιλάνε οι κηφήνες της ΝΔ» είπε η Κωνσταντοπούλου
Αναμένονται οι παρεμβάσεις των πολιτικών αρχηγών - ΚΚΕ και Νέα Αριστερά ζητούν την απόσυρση του ν/σ, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία
Ζωή Κωνσταντοπούλου
Χατζηβασιλείου για συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν: Ο πρωθυπουργός έθεσε το casus belli μέσα στην Άγκυρα – Πού είναι οι πατριώτες του πληκτρολογίου;
Ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της ΝΔ υπογράμμισε ότι η επίσκεψη δικαίωσε απόλυτα την επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσει στο 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας
Ο Τάσος Χατζηβασιλείου στη Βουλή
Μητσοτάκης: Η αγορά ενέργειας της ΕΕ δεν λειτουργεί ικανοποιητικά – Ανάγκη για χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις
«Αν δεν συμβούν αυτά θα είναι δύσκολο να έχουμε την κοινωνική στήριξη απαραίτητη για τις κρίσιμες αποφάσεις που θα ληφθούν»
Κυριάκος Μητσοτάκης 17
Newsit logo
Newsit logo