ΣΥΡΙΖΑ κατά κυβέρνησης για Όλγα Κεφαλογιάννη: Ντροπή να νομοθετεί η Βουλή με βάση προσωπικές υποθέσεις υπουργών

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη διάταξη που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ζητώντας άμεσες εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Η Κουμουνδούρου συνδέει την κριτική της με το γεγονός ότι η επίμαχη ρύθμιση εφαρμόστηκε από την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, στην υπόθεση επιμέλειας των παιδιών που έχει αποκτήσει με τον Μίνωας Μάτσας.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει «ντροπή για τη χώρα» το να νομοθετεί η Βουλή με βάση προσωπικές υποθέσεις υπουργών, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές «πλήττουν ευθέως την αξιοπιστία των θεσμών» και «δεν συνάδουν με μια ευρωπαϊκή χώρα». Παράλληλα, τονίζει ότι είχε ταχθεί εξαρχής κατά του θεσμικού πλαισίου για τη συνεπιμέλεια, σημειώνοντας ωστόσο πως, ανεξαρτήτως της επί της αρχής διαφωνίας, η συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση εγείρει σοβαρά ζητήματα θεσμικής τάξης.

«Οι πρακτικές νομοθέτησης με βάση τα αιτήματα ισχυρών υπουργών και παραγόντων θυμίζουν τριτοκοσμική χώρα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει άμεσα και καθαρά να απαντήσει για την υπόθεση.

Στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν σχετικά με τη διάταξη για τη συνεπιμέλεια των παιδιών, απάντησε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, με ανάρτησή της. «Δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητας μου», αναφέρει, επιβεβαιώνοντας ότι έκανε χρήση της διάταξης. Σημειώνεται ότι οι αντιδράσεις ξέσπασαν τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από την πλευρά του πρώην συζύγου της κας Κεφαλογιάννη Μίνωα Μάτσα, ο οποίος γνωστοποίησε την υπόθεση μέσω εξωδίκου καθώς η Όλγα Κεφαλογιάννη ήταν η πρώτη που έκανε χρήση της συγκεκριμένης διάταξης.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την Όλγα Κεφαλογιάννη

«Ντροπή για τη χώρα να νομοθετεί η Βουλή με βάση προσωπικές υποθέσεις υπουργών

Οι πρακτικές νομοθέτησης, με βάση τα αιτήματα ισχυρών υπουργών και παραγόντων, θυμίζουν τριτοκοσμική χώρα. Δεν αξίζουν στην Ελλάδα, δεν αξίζουν σε μια ευρωπαϊκή χώρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε ταχθεί κατά του λεγόμενου Ν. Τσιάρα για τη συνεπιμέλεια των τέκνων. Δεν μπορεί ωστόσο να μη στηλιτεύσει την πρακτική της φωτογραφικής διάταξης που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση για να εξυπηρετήσει την υπουργό κ. Κεφαλογιάννη. Το γεγονός αυτό συνιστά εργαλειακή χρήση του Κοινοβουλίου και πλήττει ευθέως την αξιοπιστία των θεσμών. Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα εξηγήσεις. Ντροπή!».