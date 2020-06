Το ελληνικό καλοκαίρι δεν είναι μόνο Ήλιος και Θάλασσα, είναι και ιδέα. «The Greek Summer State of Mind», αυτό είναι το νέο μήνυμα που εκπέμπει από σήμερα ο ελληνικός τουρισμός, όπως αυτό παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση της νέας καμπάνιας επικοινωνίας της Ελλάδας στις αγορές του κόσμου, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, της πολιτικής ηγεσίας του τουρισμού, αλλά και φορέων του κλάδου.

Στην σημερινή επίσημη εκδήλωση της νέας τουριστικής καμπάνιας επικοινωνίας της Ελλάδας ο υπουργός Τουρισμού σημείωσε ότι η Ελλάδα ανοίγει την αγκαλιά της να υποδεχτεί τους επισκέπτες της με κανόνες και ασφάλεια. Στην εισαγωγική ομιλία της εκδήλωσης, ο κ. Θεοχάρης εστίασε στη συνεργασία του υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και την Marketing Greece, που υλοποίησε την καμπάνια, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες συμμαχίες είναι για το καλό της Ελλάδας και “θέλουμε περισσότερες τέτοιες συμμαχίες”, ανάφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της η διευθύνουσα σύμβουλος της Marketing Greece Ιωάννα Δρέττα σημείωσε ότι η εταιρία του ΣΕΤΕ αναλαμβάνει το κόστος της υλοποίησής της παρέχοντας ελεύθερα πνευματικά δικαιώματα στην ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου μέσω του ΕΟΤ να ξεδιπλωθεί στις αγορές του κόσμου.

Εστιάζοντας στο μήνυμα της καμπάνιας, η κα Δρέττα σημείωσε ότι σχεδιάστηκε ένα μήνυμα λιτό και απέριττο, σεμνό και με μέτρο γεμάτο με συναίσθηση. Σε ένα πλάνο 40 δευτερολέπτων χωράνε όλα τα παραπάνω όπως είπε.

Από την πλευρά του ο Στηβ Βρανάκης, ο επικεφαλής δημιουργικού (Chief Creative Officer) στην προεδρία της κυβέρνησης, σημείωσε ότι η παρούσα επιμήκυνση στοχεύει μεταξύ άλλων στην διεύρυνση της σαιζόν.

Να τονιστεί τέλος ότι στο επόμενο διάστημα θα παρουσιαστεί και καμπάνια προβολής για την τόνωση του εγχώριου τουρισμού.

Being with the people you love, connecting with nature, feeling free. That's Greek Summer. #VisitGreece pic.twitter.com/2dcSvUICWg