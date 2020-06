Με έμφαση στην υγειονομική ασφάλεια και τις ομορφιές του ελληνικού τοπίου, παρουσιάστηκε η καμπάνια «Restart Tourism» στο Ζάππειο και οι Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό.

Πρόκειται βασικά για ένα σύντομο βίντεο, το οποίο θ’ αποτελέσει το «όχημα» για την προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό και κυρίως μέσα από τα social media, με τον προφανή στόχο την προσέλκυση τουριστών και… να σώσει οτιδήποτε αν σώζεται από τη φετινή περίεργη σεζόν στον τουρισμό, λόγω του κορονοϊού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει ιδιαίτερη σημασία στο κομμάτι αυτό, εξ ου και η παρουσία του στην εκδήλωση, που έγινε στο θερινό σινεμά της Αίγλης, στο Ζάππειο.

Εισαγωγική τοποθέτηση έκανε ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, πριν παρουσιαστεί το βίντεο…

“Το ελληνικό καλοκαίρι δεν είναι μόνο ο ήλιος και η θάλασσα. Είναι μια κατάσταση…” τονίζεται χαρακτηριστικά στο βίντεο.

Δείτε το σποτ

