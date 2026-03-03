Πολιτική

Τηλεφωνική επικοινωνία Ανδρουλάκη – Χριστοδουλίδη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε την αλληλεγγύη και τη στήριξη του στον Κυπριακό Ελληνισμό και επισήμανε ότι ο μόνος δρόμος για την αποκλιμάκωση είναι η διπλωματία και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου
Ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Νίκο Χριστοδουλίδη
Ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Νίκο Χριστοδουλίδη

Η εμφάνιση drones στην Κύπρο έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας που είχαν ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Νίκο Χριστοδουλίδη ήταν οι εξελίξεις στην εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή καθώς και το πως πρέπει να αντιδράσει η Ε.Ε. και η διεθνής κοινότητα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε την αλληλεγγύη και τη στήριξη του στον Κυπριακό Ελληνισμό και επισήμανε ότι ο μόνος δρόμος για την αποκλιμάκωση είναι η διπλωματία και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου.

