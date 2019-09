Τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου: Καταδίκη της επιθετικότητας της Τουρκίας!

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου, στο κοινό τους ανακοινωθέν, καταδίκασαν τις κλιμακωτές, προκλητικές, παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης, σεισμικές έρευνες και στρατιωτική παρουσία στις θαλάσσιες ζώνες της Κύπρου, οι οποίες παραβιάζουν κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο και Κυριαρχία και Κυριαρχικά Δικαιώματα της Κύπρου.

Δείτε σχετικό tweet ανταποκρίτριας της ΕΡΤ:

Greece, Cyprus, Egypt condemn Turkey’s unlawful actions in Aegean Sea & East Med:escalating, provocative, illegal drilling activities, seismic surveys & military presence in Cyprus’ maritime zones which blatantly violate International Law & sovereignty & sovereign rights of CY

