Υποδέχτηκα απόψε στην #Αθήνα την Καγκελάριο Άνγκελα #Μέρκελ, σε μια #Ελλάδα διαφορετική απ' αυτή της προηγούμενης επίσκεψής της. Η Ελλάδα εξέρχεται από τη κρίση πιο δυνατή και γίνεται πια μέρος της λύσης για την ΕΕ που αντιμετωπίζει υπαρξιακά ερωτήματα.