Τσίπρας: Στρατηγική η τριμερής συνεργασία με Κύπρο και Ισραήλ

Ο κ. Τσίπρας και οι υπόλοιποι αξιωματούχοι μίλησαν για τη σημασία που διαδραματίζει για την σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή, την οικονομική ανάπτυξή της και την ευημερία των εμπλεκόμενων χωρών, η συνεργασία στον ενεργειακό τομέα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι «η βασική ιδέα μας είναι πολύ σημαντική: να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές δίκτυο μεταφοράς των ενεργειακών πόρων από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, από το Ισραήλ, την Κύπρο, την Ελλάδα, στην Ευρώπη».

Ακόμη ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε πως η δημιουργία του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου East Med μπορεί να βοηθήσει τόσο τον διάλογο για την ασφάλεια αλλά και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής», ενώ επεσήμανε πως αυτή είναι η

έκτη φορά που συναντώνται οι τρεις χώρες σε αυτή τη στρατηγική συνεργασία και σημείωσε ότι στα τελευταία χρόνια, οι τρεις χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο, μαζί και η καθεμιά ξεχωριστά έχουν δυναμώσει.

«Η τριμερής συνεργασία μας έχει γίνει στρατηγική και ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας και της ασφάλειας», είπε ο κ. Τσίπρας και επισήμανε ότι η συμμετοχή του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο «υπογραμμίζει τη στήριξη των ΗΠΑ στη στρατηγική συνεργασία μας και αυτή η συμμετοχή ενδυναμώνει τις προσπάθειες μας και τον διάλογο μας ειδικά στον τομέα της ενέργειας, αλλά και στην ασφάλεια και στην οικονομία». Τόνισε επίσης ότι η περιοχή έχει πολλές προκλήσεις αλλά και σημαντικές δυνατότητες.

Ο κ. Τσίπρας όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ τόνισε πως η συζήτηση θα είναι επωφελής όχι μόνο στο ενεργειακό πεδίο αλλά και για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Όσον αφορά τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, τόνισε πως απτή απόδειξη ότι Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ είναι αξιόπιστοι εταίροι των ΗΠΑ, αποτελεί η παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο.

Thank you my dear friend @IsraeliPM @netanyahu, for hosting our 6th trilateral Summit Meeting. We are delighted to have US Secretary of State Mike Pompeo joining us today. His presence is a tangible proof that our three countries constitute reliable partners of the #US.

🇨🇾🇮🇱🇬🇷🇺🇸 pic.twitter.com/kw49qLqjJo

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) 20 Μαρτίου 2019