«Με τις γκόμενες πάω με μία κάθε μέρα για να αδειάζει το πακέτο αλλιώς έχει βιασμό». Αυτά ήταν τα λόγια που είπε ο Αντώνης Αλεξανδρίδης σε άλλους δυο συμπαίκτες του στο Big Brother και (ευτυχώς) τα άκουσαν όσοι ξενυχτούσαν και έβλεπαν το reality του ΣΚΑΙ σε live streaming.

Γιατί αμέσως οι αντιδράσεις στο twitter άρχισαν να “φουντώνουν”, το hashtag #cancelbigbrothergr έχει γίνει πρώτο trend στο twitter και η δικαιολογημένη οργή άρχισε να γεμίσει τα social media. Και ήταν τέτοιο το τσουνάμι της οργής που έκανε παρέμβαση και μάλιστα ηχηρή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Με tweet του αργά το βράδυ της Κυριακής (06.09.2020) ο Στέλιος Πέτσας έκανε λόγο για “περιεχόμενο χυδαία σεξιστικό” που “παραπέμπει ακόμα και σε εγκληματική πράξη” και για το οποίο “έχω ζητήσει την άμεση διερεύνηση από το ΕΣΡ”.

Μάλιστα, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης αποκαλύπτει πως επικοινώνησε με τον ΣΚΑΙ και ουσιαστικά του ζήτησε να αντιδράσει!

Η πρώτη αντίδραση του ΣΚΑΙ ήταν να “κόψει” το live streaming του Big Brother. Πληροφορίες ανέφεραν πως νωρίτερα, η παραγωγή είχε καλέσει τον παίκτη στο δωμάτιο επικοινωνίας για να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοούσε, δίνοντάς του το δικαίωμα της απολογίας. Μάλιστα, ενώ λεγόταν πως δεν υπήρχε περίπτωση να τεθεί θέμα αποβολής του 31χρονου Κρητικού, μετά την κυβερνητική παρέμβαση, τίποτα δεν είναι βέβαιο πλέον…

Νωρίτερα, είχε αντιδράσει και η πρώην υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου, που ζήτησε να παρέμβει το ΕΣΡ.

