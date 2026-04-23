Βάλντις Ντομπρόβσκις σε Κυριάκο Μητσοτάκη: Εντυπωσιακά αποτελέσματα σε μεταρρυθμίσεις, εξέλιξη του χρέους και ανεργία

Συγχαρητήρια για τον αγώνα που δίνει η ελληνική κυβέρνηση και οι Έλληνες πολίτες για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, έδωσε σήμερα (23.04.2026) ο Βάλντις Ντομπρόβσκις στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό, συζητώντας για την πρόοδο που έχει κάνει η Ελλάδα σε βασικούς οικονομικούς δείκτες αλλά και για τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων, την μείωση της ανεργίας και του χρέους. «Η Ελλάδα έχει ένα ισχυρό ιστορικό στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και στην αντιμετώπιση των μακροχρόνιων διαρθρωτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει, με εντυπωσιακά αποτελέσματα αν εξετάσει κανείς τόσο την εξέλιξη του χρέους όσο και της ανεργίας», ανέφερε ο Βάλντις Ντομπρόβσκις στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συνέχισε, λέγοντας πως το ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 13,4% συγκριτικά με το 2018 ενώ το χρέος έχει μειωθεί κατά σχεδόν 43% του ΑΕΠ σε σχέση με το υψηλό επίπεδο που είχε καταγραφεί πριν από την πανδημία.

Για την ανεργία, σχολίασε πως από το 28% που καταγραφόταν το 2013, στο τέλος του 2025 έφτασε το 8,4%.

«Πρόκειται, λοιπόν, για μια αξιοσημείωτη ανάκαμψη από κάθε άποψη», κατέληξε.