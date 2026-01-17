Πολιτική

Βιβλίο Τσίπρα: 6 συλλήψεις σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας πριν την παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Θεσσαλονίκη

Οι διαδηλωτές πάνω στις εικόνες είχαν γράψει «ανεπιθύμητος», τονίζοντας ότι πρόδωσε τη Μακεδονία
τσίπρας
Παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM

Στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει σήμερα (17/1/2026) το βιβλίο του «Ιθάκη», ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και οι εντάσεις έξω από τον χώρο δεν έλειψαν, με την αστυνομία να οδηγείται στη σύλληψη 6 ατόμων.

Η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, είχε προγραμματιστεί για τις 12.00 στο Ολύμπιον, και η αίθουσα στη Θεσσαλονίκη είναι κατάμεστη.

Πριν την έναρξη της εκδήλωσης υπήρξε ένταση έξω από το χώρο του Ολύμπιον, αφού παρά το γεγονός ότι η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης είχε εκδώσει οδηγία απαγόρευσης συγκεντρώσεων,  μια ομάδα έξι ανθρώπων προσέγγισε το Ολύμπιον και πέταξε τρικάκια με το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα.

Εκείνοι πάνω στις εικόνες είχαν γράψει «ανεπιθύμητος», τονίζοντας ότι πρόδωσε τη Μακεδονία.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM
τσίπρας
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM
τσίπρας
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικές δυνάμεις που ήταν παραταγμένες έξω από το Ολύμπιον, απομόνωσαν άμεσα τα έξι άτομα, τα οποία προσήχθησαν, ενώ οι έξι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Πολιτική
