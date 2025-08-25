Βουλή: Το ΠΑΣΟΚ ζητά αναπληρωματικές εκλογές για τις 3 έδρες μετά την απόφαση του εκλογοδικείου για τους Σπαρτιάτες

Τη διεξαγωγή αναπληρωματικών εκλογών για τις τρεις κενές θέσεις μετά την έκπτωση του βουλευτικού αξιώματος των τριών Σπαρτιατών από το εκλογοδικείο ζητά από τη κυβέρνηση ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής.

Με ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής στον υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, υποστηρίζει ότι μετά την απόφαση του εκλογοδικείου για τους Σπαρτιάτες «η μόνη συνταγματικά επιτρεπτή λύση για την πλήρωση των τριών κενωθεισών εδρών είναι η άμεση προκήρυξη αναπληρωματικών εκλογών στις οικείες εκλογικές περιφέρειες».

Ο Παναγιώτης Δουδωνής εγκαλεί την κυβέρνηση γιατί «μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα προκήρυξης των αναπληρωματικών εκλογών» και καλεί τον αρμόδιο υπουργό να του αναφέρει για το «πότε προτίθεται η κυβέρνηση να προβεί στις αναγκαίες θεσμικές ενέργειες, ιδίως στην έκδοση του απαιτούμενου προεδρικού διατάγματος, για τη διενέργεια των προβλεπόμενων από το Σύνταγμα αναπληρωματικών εκλογών στις εκλογικές περιφέρειες Β’ Πειραιώς, Β΄Θεσσαλονίκης και Νοτίου Τομέα Αθηνών;».