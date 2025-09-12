Χαμόγελα στη ΝΔ για τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Βελτίωση των δημοσκοπικών της δεικτών καταγράφει η ΝΔ στις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll που διενεργήθηκε για το Action24, το κυβερνών κόμμα αυξάνει τις επιδόσεις του μετά τις εξαγγελίες Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και γράφει – μετά από μήνες – το αριθμό «3» μπροστά από το ποσοστό του.

Στην εκτίμηση ψήφου καταγράφεται στο 30,5% – επιστρέφοντας στα επίπεδα του Μαΐου και του Ιανουαρίου του 2025 – από 29,8% στην προηγούμενη μέτρηση, και προηγείται κατά 16,5% από το σταθερά δεύτερο ΠΑΣΟΚ που συγκεντρώνει 14% από 13.9%.

Η Πλεύση Ελευθερίας σε καθοδική τροχιά 2 μονάδων, διατηρεί μεν την τρίτη θέση αλλά σε απόσταση αναπνοής από την Ελληνική Λύση που ακολουθεί με 11,5%, από 10,5% πριν, και στην πέμπτη θέση με 7,4% βρίσκεται το ΚΚΕ.

Πτώση για τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στο 4,2% από 5,5%, κάτι που εκτιμάται ότι έχει σχέση και με τα σενάρια για νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα. Άνοδος για τη Φωνή Λογικής στο 4,3% από 2,6%. Αύξηση και της «γκρίζας ζώνης» που φτάνει στο 25,8% από 23,6% τον Ιούλιο.

Η εκτίμηση στο κυβερνητικό επιτελείο είναι ότι στις δημοσκοπήσεις που θα δημοσιοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, η ΝΔ θα καταγράφεται να ανακάμπτει περίπου 1,5 με 2 μονάδες.

Τα μέχρι στιγμής ευρήματα (Opinion Pol και Interview) συμπίπτουν με τις προβλέψεις τους για την απήχηση των μέτρων λίγες ημέρες μετά τις εξαγγελίες και εκτιμούν ότι ως το τέλος του Σεπτέμβρη το κυβερνών κόμμα θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Το «ορόσημο» του Ιανουαρίου

Με δεδομένο πάντως ότι η φορολογική μεταρρύθμιση που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους (2026), πηγές της κυβέρνησης εκτιμούν ότι σε αυτή τη φάση θα καταγραφεί βασικά το θετικό κλίμα που επικρατεί στην εκλογική βάση της ΝΔ αλλά και στις κοινωνικές κατηγορίες στις οποίες απευθύνεται η φορολογική μεταρρύθμιση και τα υπόλοιπα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση.

«Χωρίς να είμαι ειδικός, τα θεωρώ πολύ κοντά (τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων) στην πραγματικότητα. Και είναι σημαντικά τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν, και θα τα καταλάβει ο κόσμος πολύ παραπάνω όταν τα δει στην τσέπη του. Δεν είναι πανάκεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, προφανώς χρειάζονται περισσότερα, αλλά είναι, νομίζω, πολύ λογικές οι απαντήσεις των πολιτών» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Στην επαφή με τους πολίτες «επενδύει» ο Μητσοτάκης

Στη «μάχη» της επικοινωνίας των μέτρων «πέφτει» ο ίδιος πρωθυπουργός, για επαφή προσωπικά με τους πολίτες. Μετά το Χαϊδάρι, θα επισκεφτεί και άλλες περιοχές τόσο στο Λεκανοπέδιο της Αττικής – που αποτελεί εκλογικό «βαρόμετρο» – όσο και στην υπόλοιπη χώρα.

Στόχος να πείσει ότι η κυβέρνηση μπροστά στον εφιάλτη της ακρίβειας, στηρίζει το εισόδημα των πολιτών και να δεσμευτεί ότι κάθε φορά που θα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος, θα επιστρέφει ως μέρισμα στους πολίτες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη δημοσκόπηση της Opinion Poll το 56,6% θεωρεί ότι το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η ακρίβεια, ενώ στη έρευνα της Interview για την εφημερίδα Political, στην ερώτηση τί δυσκολεύει πιο πολύ την καθημερινότητά σας, το 37% απαντά πως δυσκολεύεται στις αγορές του στο σούπερ μάρκετ, το 31% δυσκολεύεται να πληρώσει τους λογαριασμούς ρεύματος, το 13% απαντά πως δυσκολεύεται να πληρώσει κάποια έκτακτη δαπάνη, το 12% απαντά πως δυσκολεύεται να πληρώσει ενοίκιο ή κοινόχρηστα και το 4% απαντά πως δυσκολεύεται να πληρώσει του λογαριασμούς του τηλεφώνου.

«Το θετικό κλίμα που δημιουργήθηκε μετά τη ΔΕΘ δεν μπορεί να διατηρηθεί ως τις εκλογές, οπότε η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει απρόσκοπτα τις μεταρρυθμίσεις που έχει δεσμευτεί» δηλώνουν κυβερνητικά στελέχη, και πάντως αναγνωρίζουν ότι οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού τους επιτρέπουν να μπαίνουν πια «με επιχειρήματα στα καφενεία».