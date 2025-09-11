Δημοσκόπηση Opinion Poll: Πως υποδέχονται οι πολίτες τα μέτρα της ΔΕΘ – Στο 30,5% η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου

Θετικό αποτύπωμα άφησαν στους πολίτες οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24 το 53% των πολιτών δηλώνει από λίγο ως πολύ ικανοποιημένο από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ενώ περίπου 7 στους 10 θεωρούν από πολύ ως λίγο σημαντικά τα επιμέρους μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το περασμένο Σάββατο στο Βελλίδειο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα το 37,2% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η εξαγγελίες δείχνουν πως η κυβέρνηση προσπαθεί, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας, να βελτιώσει τα οικονομικά του μέσου νοικοκυριού, με το 33,3% να δηλώνει ότι θα δει προσωπικά μικρή ή σημαντική βελτίωση στα οικονομικά του λόγω των νέων μέτρων.

Πιο συγκεκριμένα, το 9,6% δηλώνει πολύ ικανοποιημένο, το 18,8% αρκετά ικανοποιημένο, το 24,6 λίγο και το 44,5% καθόλου από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού. Αν η ερώτηση γίνει για κάθε μέτρο ξεχωριστά και κατά πόσο θεωρείται σημαντικό από τους πολίτες οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

Το 69,6% θεωρεί από λίγο ως πολύ σημαντικό το μέτρο της μείωσης ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά με πληθυσμό μέχρι 20.000 κατοίκους (20,9% πολύ, 25,7% αρκετά και 23% λίγο),

Το 65,1% σημαντικό το μέτρο για μηδενικό φόρο στους νέους μέχρι 25 ετών και φορολόγηση με 9% αντί 22% για τους νέους 25-30 ετών (21,4% πολύ, 21,1% αρκετά και 22,6% λίγο),

Το 66,4% σημαντικό το μέτρο για μείωση στο μισό του ΕΝΦΙΑ στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους το 2026 και μηδενισμό το 2027 (21,6% πολύ, 20,8 αρκετά και 24% λίγο),

Το 69,5% σημαντικό το μέτρο για μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2% με παραπέρα μείωση ανά παιδί που έχει η οικογένεια (19,3% πολύ, 20,7% αρκετά και 29,5% λίγο), και

Το 64,7% σημαντικό το μέτρο για μείωση της προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους στο μισό για το 2026 και κατάργηση το 2027 (15,3% πολύ, 24,3% αρκετά και 25,1% λίγο).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αγκάθι παραμένει η ακρίβεια

Η ακρίβεια εξακολουθεί να θεωρείται το πιο σοβαρό πρόβλημα για τη χώρα σε ποσοστό 56,6%. Παράλληλα πρόβλημα θεωρείται η οικονομία/ανάπτυξη σε ποσοστό 30%, η κατάσταση στο ΕΣΥ 14,1%, η απονομή Δικαιοσύνης και το Κράτος Δικαίου 12,8%, οι τιμές και το κόστος ενέργειας 11,6%, η διαφθορά 11,2%, το ύψος των εισοδημάτων 9,5%, τα εθνικά και τα ελληνοτουρκικά 9,3%, το δημογραφικό 8,8%, ενώ χαμηλά βρίσκονται ως προβλήματα η κατάσταση στην Παιδεία (8,3%), η στεγαστική κρίση (7,5%), το Μεταναστευτικό (7,3%), η εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας (6,9% και η ανεργία (6,6%).

Στις 16,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Στο 30,5% καταγράφεται το ποσοστό της ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll ενώ η διαφορά από το ξεκάθαρα δεύτερο ΠΑΣΟΚ είναι στις 16,5 μονάδες.

Συγκεκριμένα στην δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24 και στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ καταγράφεται στο 30,5% επιστρέφοντας στα επίπεδα του Μαΐου και του Ιανουαρίου του 2025, με βάση τις προηγούμενες μετρήσεις της ίδιας εταιρείας, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 14%, την Πλεύση Ελευθερίας με 11,7%, την Ελληνική Λύση με 11,5%, το ΚΚΕ 7,4%, η Φωνή Λογικής 4,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,2%, το ΜΕΡΑ25 3,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,7%, η Νίκη 2,4%, η Νέα Αριστερά 1,6% και οι Σπαρτιάτες με 1,3%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται από τους πολίτες ως ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, σε ποσοστό 27,9%, ενώ ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,2%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,1% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,9%. Κανέναν, απαντά το 31,8%.

Το 52,3% του δείγματος δηλώνει ικανοποιημένο από λίγο ως πολύ από τη συνολική επίδοση της κυβέρνησης σε όλη τη θητεία της μέχρι σήμερα και το 47% καθόλου.

Για την αντιπολιτευτική πολιτική του ΠΑΣΟΚ δηλώνει ικανοποιημένο το 36% και το 61,6% καθόλου.

Αρνητικά βλέπουν οι πολίτες ένα νέο κόμμα Τσίπρα

Όπως καταγράφεται στη δημοσκόπηση το 63,5% των πολιτών βλέπουν αρνητικά ή μάλλον αρνητικά την ανάληψη πρωτοβουλίας για ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Μάλιστα την ίδια άποψη έχει το 44,3% των αριστερων ψηφοφόρων και το 41,3% των κεντροαριστερών. Το ίδιο ποσοστό δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε ποτέ, με μόλις το 6,5% να απαντά ότι θα το ψήφιζε σίγουρα.

Παράλληλα σχεδόν 7 στους 10 πιστεύουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει νικηφόρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές.