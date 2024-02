Χιλή: Συλλυπητήρια του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για τους δεκάδες νεκρούς από τις φωτιές

Συλλυπητήρια απέστειλε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στη Χιλή για τα θύματα από τις φωτιές. Μέχρι στιγμής, ο τραγικός απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 112 άνθρωποι.

Με ανάρτησή του στα social media, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει βαθιά θλίψη για τον τραγικό απολογισμό από τις φονικές φωτιές στη Χιλή.

Επίσης, το ελληνικό ΥΠΕΞ εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην κυβέρνηση και τον λαό της Χιλής.

Deeply saddened by the tragic death toll caused by blazing wildfires in #Chile. We extend our sincere condolences to the Government & the people of 🇨🇱 pic.twitter.com/vgKsz24JOB