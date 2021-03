“Οπισθοδρόμηση” και κίνηση που “προκαλεί ιδιαίτερη απογοήτευση” χαρακτηρίζει την αποχώρηση της Τουρκίας από τη Σύμβαση για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

“Η αποχώρηση της Τουρκίας από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας αποτελεί μια οπισθοδρόμηση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προκαλεί ιδιαίτερη απογοήτευση”, αναφέρει.

Turkey’s announced withdrawal from @Coe #IstanbulConvention is a setback for #humanrights & a major disappointment. Greece believes that we should step up the fight to combat #ViolenceAgainstWomen. In this context, safeguarding the Istanbul Convention is extremely important https://t.co/1dFAD8WZRr